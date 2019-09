BIAGIO D’ANELLI ‘ VUOI FINIRE LA MIA FRUTTA?’/ Il suo ‘tvb’ a Jessica Mazzoli

Biagio D’Anelli e Jessica Mazzoli sono fidanzati? Non è ben chiaro, ma sicuramente tra i due c’è un legame speciale come testimoniano i continui scambi di messaggi e le dediche social. Non ultima quella che l’ex concorrente del Grande Fratello ha fatto su Instagram dove ha pubblicato una foto in compagnia dell’ex compagna di Morgan con tanto di didascalia: “Esistono tanti modi per dire “ti voglio bene” ma quello che mi fa commuovere più di tutti è “vuoi finire la mia frutta ? @jessicamazzoli_official con tanto di emoticon a forma di cuore ed emoticon come #me#you#. La Mazzoli non si è fatta attendere, visto che è stata una delle prime a commentare la foto con “Amo” e un emoticon a forma di cuore. Naturalmente la foto e la didascalia hanno incuriosito i follower che hanno scritto: “Eh braviiii”, “bellissimi” e c’è chi ha giustamente chiesto “ma vi siete fidanzati?”. Nessuna replica da parte dei diretti interessati!

Biagio D’Anelli e Jessica Mazzoli stanno insieme?

C’è davvero del tenero tra Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli? I due sono inseparabili da diverso tempo come testimoniano le tante foto pubblicate sui social. Tutto è cominciato con una foto della coppia pubblicata sul profilo del dj, che li ritraeva durante un’escursione a cavallo a Rodi Garganico. Ad accompagnare la foto, la semplice didascalia di Biagio: “chiedimi di mostrarti poesia in movimento, e ti mostrerò un cavallo” che ha menzionato la Mazzoli. E’ nato davvero un amore oppure è solo una bella amicizia? Sta di fatto che nessuno dei due ha né smentito né confermato la cosa. Per la Mazzoli, nel caso, si tratterebbe di una nuova storia dopo la relazione con Morgan.

Biagio D’Anelli: “sono uno zingaro”

Una cosa è certo: l’ex concorrente del Grande Fratello ha collezionato da quando è uscito dalla casa di Cinecittà tantissimi flirt veri o presunti, anche se Biagio D’Anelli durante un’intervista rilasciata a Novella 2000 ha precisato: “mi considero uno zingaro. Giro l’Italia quasi ogni settimana per il mio lavoro da DJ e per questo non riesco a iniziare una relazione stabile. Conosco tantissime donne, anche molto belle, ma questo non vuol dire che siano fatte per me”. Al momento nella sua vita una donna c’è, a confermarlo è stato proprio il dj: “sto frequentando una persona da un mese. È una donna dello spettacolo molto conosciuta”, ma non è possibile sapere di chi si tratta. “Per il momento non posso fare nomi. Prometto che lo saprete presto” ha dichiarato un pò di tempo fa a Novella 2000. Possibile che stesse parlando proprio di Jessica Mazzoli?

