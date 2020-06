Biagio De Patta, l’Illuminato di Ciao Darwin 7/ Cosa fa oggi do l’esperienza della macchina del Tempo?

Che fine ha fatto Biagio De Patta dopo l’esperienza a Ciao Darwin 7? Grazie a Facebook scopriamo che non ha mai dimenticato di essere l’Illuminato del programma, anche se diversi mesi dopo la messa in onda lo abbiamo visto come Animatore di feste nel programma NonPanic condotto da Max Giusti, poi a Forum in qualità di opinionista. Una ‘carriera’ su Rete 4 che gli ha permesso di calcare le scene fino allo scorso gennaio, quando ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae nei corridoi degli studi televisivi Elios. Da non dimenticare però che è stato Ciao Darwin 7 a permettergli di portare avanti il suo personaggio anche al di fuori del piccolo schermo. Biagio ha realizzato un tour estivo toccando diverse piazze italiane e rivestendo ancora i panni dell’Illuminato. Il suo personaggio poi è spuntato anche nello show Fuori dal coro, dove lo abbiamo visto in versione Fred dei Flinstones. “Esperienza unica e indimenticabile“, scrive invece riguardo alla sua partecipazione nel programma di Paolo Bonolis, dove si è beccato persino un bacio sulla guancia del rivale Nando Colelli. Clicca qui per guardare il video di Biagio De Patta.

Biagio De Patta, l’Illuminato di Ciao Darwin

Biagio De Patta si è conquistato subito il titolo di Illuminato durante la puntata di Ciao Darwin 7 in cui ha combattuto a favore dello Spirito. L’appuntamento verrà trasmesso in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 15 giugno 2020, e avremo modo di vedere l’ex concorrente durante il gioco La macchina del Tempo. La simpatia di Biagio gli ha permesso di conquistare anche il pubblico, ma ha finito anche per attirare l’ira del padrone di casa. Dopo non aver riconosciuto l’ambientazione degli anni ottanta, l’ex concorrente ha obbligato Paolo Bonolis a raggiungerlo per fargli comprendere l’indovinello. La foga è stata talmente tanta che il presentatore è caduto per qualche istante sul pavimento. Purtroppo anche in questo caso Biagio non è riuscito a rispondere in modo corretto e alla fine ha contribuito alla disfatta della sua squadra, con un totale di 281 contro i 369 dello Spirito. Clicca qui per guardare il video di Biagio De Patta.

Video, il viaggio nel tempo con Nando Colelli





