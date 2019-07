Biagio De Patta, “l’illuminato” di Ciao Darwin 7/ Da tic tuc a Kim Basinger, Paolo Bonolis impazzisce

Chi è Biagio De Patta, “l’illuminato” di Ciao Darwin 7

Biagio De Patta è passato alla storia di Ciao Darwin 7 come L’Illuminato. Concorrente della squadra dello Spirito, è riuscito a farsi notare per la sua simpatia ed ha avuto modo di rimanere al centro dei riflettori a lungo nel corso della puntata. Lo ricordiamo infatti durante il gioco della Macchina del Tempo, insicuro sulla risposta giusta da dare. “Se non è Tic, non è Toc, non è Tuc e non è Tec che cos’è”, incalza Paolo Bonolis prima di innervosirsi come suo solito. Peccato che l’incertezza di De Patta spinga oltre il limite il conduttore di casa, che nel cercare di raggiungerlo scivola sul pavimento e cade a terra. Il tutto si conclude però con una risata, soprattutto dopo che il concorrente non riesce comunque a dare la risposta corretta. Avremo modo di rivederlo grazie alla replica di Ciao Darwin 7 prevista per la prima serata di oggi, sabato 6 luglio 2019, ma è anche possibile rivedere questo particolare momento grazie alla clip presente su Mediaset Play. Clicca qui per guardare il video di Biagio De Patta.

Le gesta di Biagio De Patta a “Ciao Darwin”

Rimarranno nella storia della televisione italiana alcune delle risposte fornite da Biagio De Patta durante la sua partecipazione a Ciao Darwin 7. Fra queste Starsky & Licia, la sua personale versione del noto telefilm poliziesco, oltre a molte altre uscite che hanno fatto perdere le staffe a Paolo Bonolis. In modo simpatico come sempre, ma solo un preludio di quanto è accaduto subito dopo la celebre scivolata del conduttore durante la Macchina del Tempo. Sul finale del match, Biagio infatti viene imboccato perché dia come risposta il nome dell’indiscussa protagonista del film piccante 9 settimane e 1/2. Purtroppo il concorrente non è riuscito a pronunciare il nome corretto dell’attrice, nemmeno sotto suggerimento più che palese di Bonolis. Quest’ultimo, ormai spossato a causa del dispendio di energie, finirà per chiedere all’Illuminato di ripetere semplicemente Kim Basinger. Nemmeno in questo caso tuttavia riuscirà a farsi ascoltare dal concorrente, ancora avvolto nella nebbia più totale. La sua simpatia tra l’altro gli permetterà di partecipare ai Darwin Awards come Personaggio dell’anno. In seguito a questo intervento in tv, De Patta è riuscito comunque a sfruttare la popolarità appena ottenuta per continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Le ultime informazioni riguardano la sua partecipazione a Forum come opinionista, in seguito all’intervento ad Avanti un altro.

