Biagio Di Maro e Daniela, Uomini e Donne/ “C’è stato un piccolo bacio a stampo…”

Biagio Di Maro, dopo il duro scontro con Rosy con cui ha chiuso la conoscenza, torna al centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare i dettagli della sua conoscenza con Daniela, una nuova signora del parterre del trono over. Biagio e Daniela che condividono “La nostra conoscenza sta andando avanti. Lui è un gentiluomo, mi ha invitata nuovamente a cena, ma io gli ho proposto una serata particolare con una passeggiata in mezzo alla gente“, spiega la dama.

“Abbiamo mangiato un trancio di pizza seduti sulle scale di Pizza Barberini. E’ una conoscenza che sta continuando in modo adolescenziale. Ci siamo divertiti“, dice ancora Daniela. “Con Biagio puoi solo divertirti”, commenta Tina Cipollari.

Biagio Di Maro e Daniela, lite con Rosy a Uomini e Donne

“E’ stata una bella serata“, racconta Biagio Di Maro che svela come ci sia stato un bacio a stampo. “Daniela mi piace in modo particolare, c’è qualcosa di più“, aggiunge il cavaliere. “Non ci siamo solo divertiti, lei si è anche emozionata”, aggiunge Biagio. “Sai entrare nel cuore delle donne”, risponde Daniela. “Sa anche come uscirne”, commenta ancora la bionda opinionista.

Rosy, tuttavia, non crede affatto a Daniela. “Sei falsa e costruita. Tu hai giudicato questa trasmissione dicendo che è di bassissima qualità”, svela Rosy. “Io ho la mia vita, la mia famiglia. Ho il mio vissuto, ma non cerco quello che stai cercando tu in questo momento ovvero l’attenzione“, chiude Daniela.

