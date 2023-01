BIAGIO DI MARO, LITE CON CARLA A UOMINI E DONNE/ “Hai fatto una figura di mer*a…”

Urla e accuse tra Biagio Di Maro e Carla

Lite furiosa tra Biagio Di Maro e Carla che si scaglia contro il cavaliere reo di essere uscito con lei e contemporaneamente con Clea. “non sapevi come liquidarmi quando hai visto Clea e hai tirato in ballo il mio ex fidanzato con cui è tutto finito da tre anni”, sbotta Carla in studio che si avvicina fisicamente a Biagio tirando fuori tutta la sua rabbia.

Nicole Santinelli, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne/ "Non voglio un uomo..."

“Quando ho parlato del tuo ex, Clea non era ancora arrivata“, replica Biagio che, però, viene smentito dalla stessa Clea. “Hai fatto una figura di mer*a. Io ero venuta per te”, sbotta ancora Carla. “Non hai dato valore ad una bella serata perchè durante il tempo in cui ti ho frequentata non ho accettato i numeri di nessun’altra”, si difende Biagio. Carla, però, è un fiume in piena con il sostegno di Gianni Sperti e Tina Cipollari che credono a lei (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Federico Nicotera pronto alla scelta di Uomini e donne?/ Bacia sia Alice che Carola

Biagio Di Maro, lite con Carla a Uomini e Donne

Caos nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata di oggi, martedì 31 gennaio. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, come svelano le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, protagonista indiscusso della puntata sarà Biagio Di Maro che avrà un forte scontro con Carla, una delle dame del parterre. Al centro dello studio si accomodano Biagio, Carla e Cloa. Quando Carla entra in studio, prende a schiaffi Biagio chiamandolo con l’appellativo “cog*ione”. La dama, così, racconta quello che è successo con Biagio.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 31 gennaio 2023/ Nicole é la nuova tronista!

Carla, dopo essere stata accompagnata in hotel da Biagio, sospettava che il cavaliere avrebbe dormito con Cloa. In piena notte, così, ha bussato alla porta della camera d’albergo di Biagio per sorprenderlo con Cloa. Da quel momento, la situazione è degenerata.

Biagio tra Carla e Cloa a Uomini e Donne

Carla, furiosa con Biagio Di Maro, in piena notte, ha telefonato più volte a Cloa che afferma di essersi spaventata molto nel ricevere tutte quelle telefonate in piena notte. Carla non nasconde la propria delusione nei confronti di Biagio con cui si scatena una durissima lite al centro dello studio.

Tra i due volano parole pesanti e lo scontro coinvolge gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che non credono al reale desiderio di Biagio di trovare la donna della sua vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA