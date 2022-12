Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Due di picche da Paola: “Non cambio idea…”

Biagio Di Maro e l’interesse per Paola

Biagio Di Maro torna ad essere protagonista a Uomini e Donne mostrando nuovamente interesse nei confronti di Paola, una delle dame del parterre del trono over. Maria De Filippi, nella puntata del 21 dicembre, ha mandato in onda un filmato mostrando Paola in camerino alle prese con dei fiori e una bottiglia che ha ricevuto come omaggio da Biagio. Al centro dello studio, tra il cavaliere e la dama, va in scena un nuovo confronto con Paola. Biagio ribadisce il proprio interesse per Paola la quale, pur ringraziandolo, ha rifiutato nuovamente il suo corteggiamento.

“Ho fatto questo gesto perché sei una donna che mi interessa e vorrei riprovarci”, dice Biagio Di Maro. “Accetto tutto, ma non cambio idea. Colgo l’occasione per chiederti di non domandarmi più il numero perché non te lo darò. Per me, quando è no è no”, dice Paola. “Va bene, almeno ci ho provato e non mi restano dubbi”, risponde Biagio.

Biagio Di Maro, nuova corteggiatrice per lui

Il gesto di Biagio Di Maro non piace Silvia che esprime il proprio disappunto nei confronti del cavaliere del trono over di Uomini e Donne. “Avresti potuto mandare dei fiori anche a me come lo hai fatto a Paola invece di prendere l’aereo e venire a Torino”, sbotta Silvia che, avendo chiuso la frequentazione non in modo amichevole, si sarebbe aspettata un gesto di scuse.

Per Biagio, poi, in trasmissione arriva un’altra signora per conoscerla. Il cavaliere decide di farla restare per poterla conoscere, ma Gianni Sperti e Tina Cipollari sono convinti che la frequentazione si interromperà presto. Sarà davvero così o il cavaliere sorprenderà tutti?

