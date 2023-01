Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Lite con Silvia: volano stracci in studio

Biagio Di Maro e la conoscenza con Carla

Dopo il momento dedicato al trono di Lavinia Mauro, Uomini e Donne torna in onda oggi, martedì 24 gennaio, con una nuova puntata in cui Maria De Filippi tornerà a dare spazio anche alle dame e ai cavalieri del trono over. Secondo le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni, al centro dello studio, oggi, dovrebbe accomodarsi Biagio Di Maro. Da quando è tornato nel parterre del trono over, il cavaliere sta continuando a cercare la donna della sua vita. Dopo alcune conoscenze, però, tutte le conoscenze sono finite, ma Biagio non si arrende.

Il cavaliere, infatti, sta conoscendo una nuova signora, Carla una nuova signora. Biagio racconterà i dettagli di questa nuova conoscenza. Il confronto tra i due, però, lascerà spazio, poi, ad una discussione infuocata.

Biagio Di Maro, lite con Silvia

Biagio Di Maro protagonista di una lite furiosa con Silvia. Tra il cavaliere e la dama del trono over voleranno parole durissime nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere accuserà Silvia di essere “falsa e bugiarda” aggiungendo di essere convinto che lei inventi cose per strappare applausi al pubblico.

Accuse pesantissime quelle di Biagio che daranno vita ad una vera e propria lite che coinvolgerà, poi, anche gli altri presenti in studio, in primis Gianni Sperti e Tina Cipollari che non nascondono di non tollerare l’atteggiamento del cavaliere. Quale sarà, invece, la posizione di Maria De Filippi e delle altre dame?

