Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Stella chiude la conoscenza: Armando Incarnato…

Biagio Di Maro non trova pace a Uomini e Donne. Il cavaliere del parterre del trono over non è ancora riuscito a trovare una donna con cui costruire una storia lontano dalle telecamere. Dopo la scelta di Giuliana di chiudere la loro frequentazione, Biagio ha accettato di conoscere e frequentare la signora Stella. Tutto stava andando per il meglio, ma nella puntata di Uomini e Donne dell’8 marzo, la dama del parterre del trono over ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza.

Al centro dello studio, Biagio, dopo aver commentato la lite tra Giuliana e Stefania, racconta i dettagli della conoscenza con la signora Stella la quale, tuttavia, annuncia di voler chiudere definitivamente accomodandosi nuovamente nel parterre. Il motivo della decisione di Stella è in un gesto fatto da Biagio.

Biagio Di Maro, lite con Armando Incarnato

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, Biagio Di Maro aveva raccontato di aver notato un occhiolino nei suoi confronti da parte di Cristiana, un’altra dama del parterre. Un racconto smentito dalla signora Cristiana e che non è piaciuto alla signora Stella che ha così deciso di chiudere la frequentazione. Biagio accetta la decisione, ma non nasconde la delusione.

Armando Incarnato, di fronte all’atteggiamento di Biagio, sbotta: “Ma una signora di 60 anni che cerca l’amore può perdere tempo con una persona come te che punta al Grande Fratello e vuole andare all’Isola dei Famosi?, sbotta il cavaliere napoletano.

