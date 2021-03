Biagio Di Mauro e Armando Incarnato, lite con Luca a Uomini e Donne/ Scintille e…

Luca Cenerelli, dopo essere stato il protagonista del confronto con Angela, Elisabetta e Antonella nella puntata di Uomini e Donne trasmessa ieri, nella puntata in onda oggi, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, tornerà al centro della discussione per un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale della trasmissione. A puntare il dito contro Luca sarà Biagio Di Mauro, il cavaliere che, nel corso della stagione, è uscito con Gemma Galgani, Maria Tona e Sabina Ricci. Biagio accuserà Luca di parlare male di lui e di altri cavalieri della trasmissione, in particolare di Armando Incarnato. Nella discussione tra Biagio e Luca, naturalmente, s’intrometterà anche Armando Incarnato dando vita ad uno scontro tra i tre cavalieri che coinvolgerà tutto il parterre.

L’INTERVISTA DI LUCA SCATENA IL CAOS IN STUDIO

«Armando e Biagio sono molto lontani da me per il loro carattere. Non sono un tipo che urla o sbraita. Non mi piace la poca compostezza. Il rispetto per una donna per me viene prima di ogni altra cosa, a prescindere da quali sentimenti mi leghino a lei o da che età abbia. Alzare la voce per me è inaccettabile”. Come fa sapere il Vicolo delle News , tali parole di Luca scateneranno il caos in studio dando vita ad un duro confronto con Armando e Biagio. Luca Cenerelli, da parte sua, spiegherà di sentirsi diverso dai due colleghi sottolineando il diverso atteggiamento che ha nei confronti delle donne. Con chi si schiererà il parterre di Uomini e Donne?

