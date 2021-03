Uomini e Donne/ Anticipazioni 23 marco: lite tra Luca, Armando Incarnato e Biagio?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 marzo

Dopo il confronto con Elisabetta, Angela e Antonella, le signore del parterre del trono over che sta conoscendo Antonella Angela ed Elisabetta, Luca dovrebbe tornare ad essere il protagonista di Uomini e donne. Nella puntata in onda oggi, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, sarà il protagonista di un confronto con Biagio e Armando Incarnato. In particolare, Armando esorterà Luca a non parlare di lui e di Armando Incarnato nelle interviste che rilascia concentrandosi sul suo percorso. Tra i tre cavalieri ci sarà un confronto durante il quale Luca spiegherà di sentirsi diverso da Biagio e da Armando soprattutto per il diverso approccio che ha con le donne. Oggi, inoltre, dovrebbe essere finalmente il giorno della scelta di Claudio e Sabina che lasceranno il programma per vivere la storia senza telecamere avendo capito di provare un sentimento forte l’uno per l’altra.

MASSIMILIANO MOLLICONE, UOMINI E DONNE/ Gaffe di Maria De Filippi: "Fiori..."

GIACOMO, SCONTRO CON MARTINA

Continua il percorso sul trono di Uomini e Donne di Giacomo che, nella puntata di oggi, avrà un confronto con Martina. Un esterna, lui ha organizzato una cena alla quale lei si è presentata con un pigiamone per poi toglierlo. Dopo cena, sul divano, il tronista cerca il contatto fisico, ma la corteggiatrice continua a parlare. L’atteggiamento di Martina infastidisce il tronista che la accusa di non provare attrazione per lui. In studio, Giacomo ribadirà di dare molta importanza alla chimica che si crea con la ragazza che sta conoscendo ribadendo di non sentirla da parte di Martina che, nel suo dialetto, gli farà capire di essere attratta da lui. La corteggiatrice, inoltre, lo inviterà a ballare, ma Giacomo rifiuterà trovando forzato il suo gesto. A difendere la corteggiatrice sarà Gianni Sperti che accuserà il tronista di chiudersi e di non dare possibilità alle ragazze di farsi conoscere.

LEGGI ANCHE:

Luca tra Elisabetta, Angela e Antonella a Uomini e Donne/ "Sono curioso, vorrei..."SAMANTHA CURCIO, UOMINI E DONNE/ Gero va via: "Mi dispiace non averlo saputo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA