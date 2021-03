Luca tra Elisabetta, Angela e Antonella a Uomini e Donne/ “Sono curioso, vorrei…”

Luca ancora tra Antonella, Elisabetta e Angela. Il cavaliere del trono over sta conoscendo ancora le tre dame e tra tutte ammette di essere incuriosito da Elisabetta. “Sono curioso. L’altra volta, durante la sfilata, mi ha rivolto uno sguardo che mi ha conquistato. Per me uno sguardo è importante, ma ieri sera, nonostante il tempo trascorso insieme, non mi è arrivato niente e vorrei riuscire a capire qualcosa di più da lei”, spiega il cavaliere che, al centro dello studio di Uomini e Donne, di fronte alle tre dame, racconta la serata trascorsa insieme ad Elisabetta. “Ho visto anch’io da parte tua un freno, magari dovuto al mio atteggiamento”, aggiunge la dama. “Questo non è un buon segno perchè il feeling dovrebbe crescere e non dovrebbe scemare dopo due appuntamenti“, commenta Tina Cipollari.

LUCA: "ANGELA E' UNA PERSONA BELLISSIMA"

C’è feeling anche tra Luca e Angela. Quest’ultima ha ammesso di avere un colpo di fulmine, cosa che non è accaduta al cavaliere. “Sei una persona bellissima. Era tanto tempo che non incontravo una persona così completa in tutto. Non c’è stato il colpo di fulmine immediato, ma conoscendoti. Mi trovo molto bene con te, sei una bella donna, ma quello che mi mette in difficoltà è sentirmi un po’ indietro rispetto a te“, ammette il cavaliere che, tuttavia, andrebbe comunque andare avanti. “Anch’io vorrei andare avanti, ma prima di decidere, vorrei uscirci almeno un’altra volta. Lui ha un progetto di vita che non so se posso permettermi“, ammette la dama riferendosi al desiderio di Luca di avere dei figli.

