Biagio e Angela, Uomini e Donne/ Lui chiede l’esclusiva, lei dice no: “Sono qui da..”

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi, mercoledì 24 febbraio. Dopo la segnalazione sul cavaliere Roberto riportata da Maria De Filippi e la breve parentesi dedicata a Riccardo Guarnieri che, dopo la decisione di Roberta Di Padua di mettere un punto alla loro frequentazione sta conoscendo altre dame, al centro dello studio si è accomodato Biagio. Il cavaliere che, in passato, ha frequentato anche Gemma Galgani e Maria Tona, da qualche settimana, sta uscendo con la signora Angela. Con la nuova dama del trono over, Biagio si sta trovando talmente bene da averle chiesto l’esclusiva. Durante il brevissimo confronto con Angela, il cavaliere, a Maria De Filippi, ha spiegato di trovarsi molto bene con lei e di voler continuare a frequentarla fuori dal programma. La risposta di Angela, però, non è stata quella che Biagio si aspettava.

ANGELA NON CONCEDE L’ESCLUSIVA A BIAGIO

Biagio Di Mauro vorrebbe lasciare Uomini e Donne per poter vivere la sua storia con Angela. “Sto vivendo un momento positivo. Angela è una persona meravigliosa e vorrei l’esclusiva”, afferma il cavaliere spiazzando la dama che, tuttavia, rifiuta la proposta del cavaliere. “Sono qui da 15 giorni e non ci sono le premesse“, risponde Angela che, tuttavia, si dice pronta a portare avanti la conoscenza restando, però, in trasmissione. Biagio, dunque, per il momento, resta in trasmissione continuando a frequentare Angela. Tra i due, in futuro, nascerà l’amore? Biagio riuscirà ad ottenere l’esclusiva dalla signora Angela? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.



