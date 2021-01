Biagio Di Mauro, Uomini e Donne/ Scontro con Maria e Sabina, Claudio lascia…

Biagio Di Mauro contro tutte. La nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 27 gennaio, sarà caratterizzata da accesi scontri. Dopo la lite tra Armando Incarnato e Aurora Tropea, anche Biagio sarà il protagonista di un durissimo scontro con Aurora, Maria e Sabina, le tre donne che ha frequentato di recente. Dopo aver chiuso i rapporti con tutte e tre, Biagio, nella scorsa puntata, ha attaccato ancora Sabina accusandola di aver partecipato ad un programma televisivo trasmesso su Real Time. Accusa che è stata respinta da Sabina e che ha scatenato la dura reazione di Tina Cipollari che l’ha esortato a portare le prove quando rivolge simili accuse. Nella puntata in onda oggi, Biagio tornerà al centro della discussione e anche stavolta non mancheranno gli scontri.

BIAGIO DI MAURO SCATENA GLI SCONTRI A UOMINI E DONNE

Aurora, Maria e Sabina hanno frequentato Biagio. Tutte e tre le frequentazioni sono ormai finite, ma a quanto pare, ci sono ancora delle questioni da risolvere. Tuttavia, la scelta di riaprire un argomento che sembrava chiuso da settimane, scatenerà la dura reazione di Claudio, un cavaliere che sta uscendo con Sabina. Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele, ma nella puntata di oggi del dating show di canale 5, ci sarà un colpo di scena. Claudio, infatti, infastidito dallo scontro tra Sabina e Biagio, lascerà lo studio. Deciderà di chiudere definitivamente anche con la dama o riusciranno a trovare un punto d’incontro chiudendo, invece, il capitolo Biagio?





