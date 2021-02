Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Arriva la decisione finale?

Cosa sta accadendo tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? Tra il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne arriverà presto la decisione finale? I due protagonisti storici del programma di Maria De Filippi torneranno al centro dello studio nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della nuova puntata. Per il momento, infatti, non ci sono anticipazioni su quello che sarà trasmesso su canale 5 a partire dalle 14.45, ma Riccardo e Roberta potrebbero essere sicuramente i protagonisti della giornata. Nelle ultime settimane, il loro rapporto ha vissuto diversi alti e bassi. Da una parte Riccardo ha ribadito di voler continuare a frequentarla pur non essendo ancora innamorato e, dall’altra, Roberta ha ammesso di provare qualcosa in più e di voler chiudere per non rischiare di farsi ancora più male. Cosa sarà successo nel frattempo tra i due? Saranno rimasti fermi sulle rispettive posizioni?

RICCARDO GUARNIERI E ROBERTA DI PADUA, I DUBBI DI LEI

Tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua c’è sempre stato un forte feeling, ma oggi, la dama di Uomini e Donne non nasconde i propri dubbi su quello che potrebbe essere il suo futuro con Riccardo. La dama vorrebbe al proprio fianco un uomo presente, molto preso da lei e, ad oggi, spiega di non vedere tutto ciò in Riccardo. «Credo che, al momento, la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà. Al momento mi trovo davanti un uomo che dice di non provare nessun sentimento per me e, quando si tratta delle emozioni di un’altra persona, non c’è nulla che si possa fare. A tutto questo si è aggiunto anche il problema dell’attrazione fisica, e sono arrivata a mettermi in discussione e a domandarmi se non gli piacessi più», ha detto la dama a Uomini e Donne Magazine.



