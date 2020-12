Biagio e Sabina, lite a Uomini e Donne/ “Capitolo chiuso, ho solo brutti ricordi…”

Lite a Uomini e Donne tra Biagio e Sabina. Al centro dello studio per parlare delle nuove e reciproche conoscenze, Sabina chiude definitivamente il capitolo Biagio con cui ha uscito per diverse settimane per poi chiudere definitivamente nel momento in cui è stata accusata di essersi messa d’accordo con Maria. “Per me è un capitolo chiuso, ho solo brutti ricordi di lui”, ha spiegato Sabina che ha voltato definitivamente pagina. “Io vorrei continuare con Biagio, ma vorrei capire cosa prova per Sabina perchè mi sembra che provi ancora qualcosa per Sabina”, spiega Arcangela, la dama con cui Biagio sta uscendo da pochi giorni. A scagliarsi, tuttavia, contro Sabina, è Gemma Galgani che aveva portato in studio la presunta segnalazione di una conoscenza tra Sabina e Maria.

GEMMA GALGANI CONTRO SABINA

Gemma Galgani torna a discutere con Sabina con cui aveva avuto uno scontro negli scorsi giorni su un presunto accordo tra Sabina e Maria. “Io non ho inventato proprio niente. C’erano le prove della vostra conoscenza“, ribadisce il cavaliere che poi puntualizza come sia sicuro che sia Sabina che Maria l’abbiano preso in giro. Sabina, però, torna a difendersi chiedendo a Biagio di non parlare più di lei e di andare avanti. Alla domanda di Maria De Filippi che le chiede se pensi ancora a Biagio, Sabina ribadisce di non voler più avere a che fare con Biagio di cui ha solo brutti ricordi. Gemma, però, le ricorda che fino a pochi giorni fa parlava di sentimenti importanti per Biagio che, a sua volta, è concentrato su Arcangela.





