Bianca Atzei: “Dopo la gravidaza non vivo bene il mio fisico”/ “Dai social sembra tutto bello, invece…”

Bianca Atzei, il difficile approccio ai cambiamenti dopo la nascita del primogenito

Si parla spesso di come la gravidanza sia per ogni donna un vero e proprio dono, un’esperienza composta da un mix di emozioni irripetibili. E’ anche vero che spesso si ignorano le difficoltà fisiche e psicologiche che il percorso della maternità può presentare. Su questo tema ha speso alcune parole Bianca Atzei in un’intervista rilasciata per Cosmopolitan e riportata da Isa e Chia. La cantante – ex concorrente de L’Isola dei Famosi 13 – ha raccontato di come, al netto della gioia per la nascita del suo primogenito, non stia vivendo proprio al meglio i cambiamenti fisici e gli sbalzi d’umore.

“Vado a periodi; non mi stravolge il bambino in quanto tale: non si nasce mamma ma c’è comunque l’intuito, si fanno le cose di pancia e bene o male alla fine si riesce. Il fisico invece non è lo stesso ovviamente da prima della gravidanza. Ma se quando ero incinta in qualche modo accettavo il cambiamento, adesso è tutto più complicato: c’è da tenere insieme l’equilibrio mentale e quello fisico”. Queste le parole di Bianca Atzei rispetto ai postumi della gravidanza; la cantante ha dato alla luce Noa Alexander – il primogenito avuto con Stefano Corti – lo scorso mese di gennaio, ma ancora non è riuscita a ritrovare un equilibrio totale dal punto di vista psico-fisico.

Bianca Atzei e le difficoltà psico-fisiche dovute al parto: “Il mio riflesso allo specchio…”

Nel prosieguo dell’intervista, Bianca Atzei ha spiegato come sia il fisico ad incidere principalmente sulla sua percezione, al netto dei cambiamenti e di alcuni problemi legati al percorso della gravidanza. “Sui social sembra tutto molto figo e molto bello, ma la verità è che il riflesso di me allo specchio non lo vivo benissimo. Prima mi sono sempre occupata del mio corpo, ma ora è difficile tra il mangiare e il non poter fare sport. E’ un insieme: la testa non è perfettamente tranquilla, il fisico è meno in forza perchè è stanco. Mi accetto, ma non è guardarmi come vorrei“.

In un momento così difficile, Bianca Atzei ha raccontato – come riporta Isa e Chia, rispetto all’intervista per Cosmopolitan – come sua madre sia stata fondamentale dal punto di vista del supporto. “Io sono fortunata, ho l’appoggio di mia mamma. Come la maggior parte delle donne volevo farcela da sola: nei primi 15 giorni ci ho provato, volevo tenere io il bambino giorno e notte; dopo due settimane sono crollata e l’ho chiamata”. In conclusione, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha argomentato anche sul supporto offertole dal compagno Stefano Corti: “E’ bravo, non posso dire il contrario: ama la famiglia, nasce per questo, e non vedeva l’ora di averne una nostra. E’ un giocherellone, anzi, adesso in casa sono in due“.











