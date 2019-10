Bianca Atzei e l’intervento al cuore/ “Avevo forti tachicardie e..” (Vita in Diretta)

Bianca Atzei è tornata a parlare dell’intervento al cuore a cui è stata sottoposta quattro anni fa. Lo ha fatto a “La Vita in Diretta”, cogliendo l’occasione per invitare i telespettatori alla prevenzione. Lei infatti aveva scoperto di avere un problema al cuore attraverso dei controlli a cui si era sottoposta a causa di alcuni sintomi che l’avevano spaventata. «Era il 2015, il periodo di Sanremo. È cominciato tutto in quel periodo», ha raccontato la cantante sarda. «Cominciai ad avvertire sintomi forti, sentivo che nel mio corpo c’era qualcosa che non andava». In collegamento con lo studio di Raiuno, Bianca Atzei spiega che tutti le dicevano che potevano essere dei sintomi legati allo stress, all’agitazione e all’ansia per la sua partecipazione al Festival di Sanremo, visto che era la prima volta che partecipava alla kermesse canora all’Ariston. Ma lei ha “ascoltato” il suo corpo e sentito il campanello d’allarme che risuonava.

BIANCA ATZEI E L’INTERVENTO D’URGENZA AL CUORE

«Siccome sono testarda, da vera sarda, dopo Sanremo ho deciso di farmi vedere e mi hanno operata d’urgenza», racconta Bianca Atzei a “La Vita in Diretta”. L’artista spiega che non riusciva a dormire. «Mi svegliavo la notte con aritmie pesanti». E così cresceva in lei ancor di più l’agitazione e la paura. «Non riuscivo a dormire e mi svegliato con affanno e tachicardia forte». Lorella Cuccarini dallo studio le chiede se c’erano state in precedenza delle avvisaglie, ma la cantante sarda precisa che è successo tutto improvvisamente nel suo caso. «I sintomi potevano essere correlati all’agitazione e ansia da prestazione, ma non era così». E lei è stata brava nel darsi da fare. «La prevenzione è la cosa più importante. Ci sono persone che hanno paura di farsi controllare temendo di scoprire qualcosa di brutto, invece bisogna prevenire perché se no dopo curare è più complicato», prosegue Bianca Atzei. Poi l’appello: «Bisogna sensibilizzare le persone sulla prevenzione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA