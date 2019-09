Bianca Atzei/ “Penso a quanto tutto questo mi mancherà e aspetterò il prossimo Tour…”

Bianca Atzei ha raccolto spesso l’invito di Marcella Bella per partecipare ai tanti concerti in tv organizzati in onore dei big della musica italiana. In passato abbiamo potuto assistere all’esibizione della cantante nel corso del tributo a Mogol, ma avremo modo di rivederla sul palco del Teatro dal Verme di Milano grazie alla replica di Una serata Bella… nel blu dipinto di blu!, in onda nella prima serata di Rete 4 di oggi, domenica 8 settembre 2019. Forse gli ammiratori della Atzei rimarranno un po’ delusi: all’artista verrà affidato un unico brano nella seconda parte del concertone. Una canzone tuttavia che fa parte del panorama musicale dello Stivale, rinomata per via della sua interprete originale, Patty Pravo. Parliamo di La Bambola, una delle hit dell’ex ragazza del Piper, con cui raggiungerà il successo indiscusso nel ’68. Una scelta impegnativa quindi per la Atzei, che riuscirà comunque a concludere la performance fra gli applausi del pubblico in studio.

Bianca Atzei: un settembre pieno di appuntamenti

Il mese di settembre non poteva che essere pieno di concerti per Bianca Atzei, impegnata con la sua musica in giro per l’Italia. Negli ultimi giorni ha manifestato una sorta di nostalgia anticipata, durante la tournèe che le ha permesso di salire sul palco di Calitri, in provincia di Avellino, e su quello di Perrazze, in provincia di Salerno. “Penso a quanto tutto questo mi mancherà e aspetterò il prossimo Tour”, scrive infatti in un post su Instagram condividendo due scatti fatti nei minuti subito precedenti al live avellinese. Clicca qui per guardare le foto di Bianca Aztei. C’è stata poi occasione per ritornare nella sua Milano e non solo per aiutare una cara amica a realizzare la cabina armadio per la sua casa. Le due hanno scelto inoltre di pranzare presso il ristorante L’Angolo di Casa di Milano, dove qualcuno degli avventori ha festeggiato il proprio compleanno. Grazie alle Stories di Bianca, scopriamo che il momento dell’arrivo della torta è stato arricchito dalle note della canzone Ora esisti solo tu. Un brano che la Atzei ha presentato al Festival di Sanremo di due anni fa e che ha scelto di interpretare subito dopo dal vivo, facendo di sicuro un regalo inaspettato al misterioso festeggiato.

