Bianca Atzei e Stefano Corti/ Foto, innamorati in vacanza: “quando le parole…”

E’ un’estate ricca d’amore quella che stanno trascorrendo Bianca Atzei e Stefano Corti. La cantante e l’inviato delle Iene si trovano in Calabria dove si stanno godendo il sole e il mare insieme a Gabriele, il figlio che Stefano Corti ha avuto da una precedente relazione. Con il bambino, Bianca sta creando uno splendido rapporto anche grazie al fidanzato Stefano con il quale non c’è solo amore, ma anche tanta complicità. Arrivato all’improvviso dopo la sofferenza provata per la fine della storia con Max Biaggi, Stefano Corti che ha il grande pregio di riuscire a far ridere la fidanzata, ha conquistato il cuore di Bianca che, su Instagram, non solo ha pubblicato una bellissima foto di coppia, ma ha anche scritto una didascalia che esprime pienamente il forte sentimento che la lega all’inviato delle Iene. “Quando le parole non servono”, scrive la Atzei a corredo di una foto in cui Stefano la bacia dolcemente.

BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI: INNAMORATI IN VACANZA PRIMA DELLA CONVIVENZA

Quella che stanno trascorrendo Bianca Atzei e Stefano Corti sarà l’ultima estate da fidanzati perchè da settembre andranno a convivere. Ad annunciare l’inizio della convivenza è stato lo stesso Stefano Corti che si è innamorato di Bianca Atzei dopo la fine della storia con la collega con Veronica Ruggeri. Sereni e innamorati, Bianca Atzei e Stefano Corti sono anche molto presenti sui social dove condividono foto e video dei momenti che trascorrono insieme. Oltre a concedersi coccole, i due si divertono molto come stanno facendo in vacanza sfidandosi a ping pong. Un amore importante, dunque, quello tra la cantante e la Iena che piace tanto anche ai fans.

