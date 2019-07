BIANCA ATZEI/ Nuovo amore con Stefano Corti: Max Biaggi è solo un ricordo (Io e te)

Bianca Atzei è la protagonista di oggi di “Io e te”, il programma del pomeriggio estivo di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco. La cantante, oltre a parlare della sua attività professionale, affronterà certamente quelli che sono i temi più stringenti della sua vita privata: su tutti un nuovo amore. Chi ha rubato il cuore della dolce Bianca? Si tratta di Corti, il giornalista de Le Iene Show che dopo tante sofferenze sembra aver donato alla Atzei la serenità tanto inseguita e meritata. L’annuncio che qualcosa a livello sentimentale è per lei finalmente cambiato in positivo è arrivato pochi giorni fa, quando Bianca ha scritto sul suo profilo Instagram:”Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Sì, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene”.

BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI

Stefano Corti, nuovo fidanzato di Bianca Atzei, sembra essere la persona giusta per consentire alla cantante sarda di superare una volta per tutte quello che ad oggi rappresenta forse il suo dolore più grande dal punto di vista sentimentale: la rottura dopo due anni di unione con Max Biaggi. Ma come si sono conosciuti due personaggi celebri ma apparentemente così distanti? Lo ha svelato proprio Corti, rispondendo ad una domanda dei fan su Instagram: galeotto fu un concerto della Tatangelo di questo inverno. I due in quell’occasione si sono conosciuti e da lì è nato un processo che ha portato Bianca e Stefano a frequentarsi, a conoscersi e infine a mettersi insieme. Molto simpatica anche la risposta che Corti ha fornito a chi gli chiedeva cosa lo avesse colpito di Bianca a primo impatto:”Te ne dico almeno due, è molto piccola quindi non ingombra, non ho bisogno di fare l’abbonamento a Spotify (risparmio). A parte gli scherzi, gli occhi”.

BIANCA ATZEI DIMENTICA MAX BIAGGI

Come si intuisce dai post e dalle storie su Instagram pubblicate da Bianca Atzei e Stefano Corti, l’intesa tra i due è altissima e la loro relazione procede almeno per il momento a gonfie vele. Che tra i due il sentimento sia forte lo suggerisce anche la decisione di presentarsi in qualità di coppia alle rispettive famiglie, una decisione non banale per due ragazzi che da quanto traspare tengono molto ai valori. Tra le fortune di questa nuova unione sembra esserci la capacità di sdrammatizzare e ironizzare anche sulle ferite del passato. Emblematico il commento che Stefano Corti ha fatto qualche giorno fa in occasione di una vacanza sul Lago Maggiore che li ha visti cimentarsi sulla moto d’acqua:”Dalle moto da corsa alle moto d’acqua è un attimo… #lepiacelamoto”. Modo migliore per scacciare il fantasma di Max Biaggi non sembra esserci…



