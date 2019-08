Bianca Atzei e Stefano Corti/ “Innamorati grazie ad Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio”

Bianca Atzei e Stefano Corti sono innamoratissimi. Dopo aver trascorso una vacanza anche con il figlio che Stefano Corti ha avuto da una precedente relazione, la cantante e l’inviato delle Iene si sono concessi anche una vacanza da soli. Oltre a scambiarsi baci e coccole, Bianca e Stefano Corti sono soliti giocare e stuzzicarsi al punto che le storie che entrambi pubblicano su Instagram in cui mostrano gli scherzi che sono soliti farsi sono sempre più viste dai fans. Una storia che rende davvero felice Bianca Atzei che, in Stefano Corti, ha trovato l’uomo che ha guarito le ferite del suo cuore, ma come è nata la relazione? A raccontare tutti i dettagli è la stessa Atzei che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Confidenze ha svelato di aver incontrato e conosciuto Stefano Corti grazie a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo.

BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI: “GALEOTTO E’ STATO IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO”

“Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo. A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi D’Alessio e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante“, ha raccontato Bianca Atzei a Confidenze. La cantante, tuttavia, non si è aperta subito e, dopo aver sofferto tanto per amore, è stata molto cauta. Stefano Corti, però, con la sua determinazione ed ironia, è riuscito a conquistare la cantante che, oggi, non potrebbe essere più felice: “Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita. La nostra storia d’amore? Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”, ha concluso.

