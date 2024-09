Bianca Atzei e il messaggio di Stefano Corti

Reduce dal tour, Bianca Atzei si racconta nel salotto de La volta buona e, ai microfoni di Caterina Balivo, nella puntata del 17 settembre 2024, parla dell’emozione provata nel cantare con il figlio Noah tra le braccia. “Era da tantissimo di averlo con me sul palco e, invece, ogni volta che l’ho portato si è addormentato. Durante il concerto in Sardegna, si è svegliato e Stefano (Corti, ndr) l’ha portato sul palco e lui si è legato a me diventando una cosa sola“, racconta la cantante.

Spazio, poi, al rapporto con il compagno Stefano Corti con cui l’amore è sempre più forte così come la complicità. Proprio Stefano Corti spiazza la compagna con un videomessaggio: “Ciao amore, eccomi qua. So che non ti aspettavi di ricevere questo messaggio ma ti devo raccontare una cosa. Stamattina ho lasciato Noah all’asilo e lui mi ha chiesto se è vero che gli regalerai una sorellina. Sappi che sia io che Noah ti amiamo e non vediamo l’ora che arrivi la sorellina”, dice l’inviato delle Iene.

Bianca Atzei frena i sogni del compagno Stefano Corti

Mamma felice, Bianca Atzei ammette che “Noah mi ha cambiato la vita. Per tre anni abbiamo cercato Noah, abbiamo iniziato un percorso importante. Purtroppo, poi, c’è stata un’interruzione importante e dolorosa e poi all’improvviso è arrivato quel giorno meraviglioso ed è nato Noah”.

“Stefano è un bravo papà, si occupa e sa fare tutto ma per la sorellina c’è tempo. Da quando ho partorito che mi chiede la sorellina ma non è facile. Bisogna organizzare”, aggiunge ancora la Aztei che, poi, sottolinea, di non essere ancora sposata: “Non me l’ha chiesto ma, prima di Noah ci tenevo di più, ora sto bene. Siamo una famiglia felice anche se mi farebbe piacere indossare l’abito bianco“, conclude.

