Bianca Atzei mamma a Natale/ Con il fidanzato Stefano Corti alla ricerca…

Bianca Atzei mamma per la prima volta

Bianca Atzei sta vivendo un periodo magico dal punto di vista sentimentale. Dopo aver vissuto il dolore per la perdita del bambino che aspettava, la cantante diventerà presto mamma per la prima volta. La Atzei, infatti, è incinta del primo figlio, frutto del suo amore con l’inviato delle Iene Stefano Corti. Un figlio desiderato da entrambi che, sui social, condividono tanti momenti della loro vita insieme. Stefano Corti, in particolare, non perde mai la sua ironia e si diverte ad immortalare la fidanzata mentre dorme o mentre mangia tutto ciò di cui ha voglia.

Bianca Atzei incinta di Stefano Corti/ Spuntano le "corna" all'ecografia, le reazioni

Un amore importante quello che lega la cantante e Stefano Corti e che sta conquistando anche il pubblico, innamorato della complicità che i due sprigionano anche quando scherzano tra loro e si prendono in giro. Bianca, così, si sta godendo in totale relax la gravidanza in attesa del parto che dovrebbe avvenire, come fa sapere il settimanale Chi, durante il periodo più magico dell’anno ovvero in prossimità del Natale.

Bianca Atzei incinta “Felicità immensa”/ “È stato difficile riprovarci dopo l'aborto”

Bianca Atzei e Stefano Corti alla ricerca del nido d’amore

Sempre più innamorati e sempre più uniti, Bianca Atzei e Stefano Corti si godono la gravidanza in attesa di conoscere il frutto del loro amore. Nel frattempo, concluse le vacanze, la coppia, come si legge nella rubrica Chicche di gossip del settimanale Chi, è alla ricerca della nuova casa per la propria famiglia.

Bianca e Stefano vivono stabilmente a Milano e convivono da diverso tempo. Stando a quello che si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini, pare che, ora, la coppia sia intenzionata a trasferirsi in una casa più adatta ad una famiglia.

Bianca Atzei mamma dopo l'aborto/Esplode il gossip sulla gravidanza con Stefano Corti

© RIPRODUZIONE RISERVATA