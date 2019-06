Bianca Atzei e Stefano Corti/ Lui le lecca i piedi: frecciata a Iannone e De Lellis?

Bianca Atzei e Stefano Corti come Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Una foto di questi ultimi ha fatto il giro del web: nello scatto si vede il motociclista mentre bacia i piedi dell’influencer. Evidentemente la cantante e l’inviato de “Le Iene” non hanno resistito alla tentazione di prenderli in giro. Una replica ironica e sarcastica che vede Stefano Corti intento a leccare i piedi della sua fidanzata Bianca Atzei. «Quando a scuola invece che saltare le ore di religione, bigiavi le lezioni di dignità e sobrietà», il commento scelto dalla “Iena”. L’artista invece gli ha fatto eco: «Ma topolos… Un po’ di privacy?». Le battute simpatiche tra i due nuovi fidanzati sono sembrate a qualcuno delle frecciatine nei confronti di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Forse il riferimento era casuale, ma per i fan di entrambi così non è. «Ammettilo che sei stato ispirato da una vip che ha pubblicato ieri una roba simile…e per una volta non intendo Malgy!».

BIANCA ATZEI E STEFANO CORTI, TRA DEDICHE E… VERONICA RUGGERI

Ma nelle Instagram Stories di Bianca Atzei e Stefano Corti si trovano anche messaggi romantici. Rispondendo alla domanda di un fan, l’inviato de “Le Iene” si è lanciato in una dichiarazione d’amore per la cantante. «Quando ti impegni con una persona, lo fai perché credi in un futuro insieme. Bianca è dolce, premurosa, sensibile, sorridente, solare, più di quanto possiamo immaginare. Mi rende felice e io le rompo le scatole… Meglio di così?». Così Stefano Corti ha risposto a chi gli chiedeva se Bianca Atzei può essere la donna della sua vita. Lei non ha resistito e ha commentato: «Ma io piango…». Ma la “Iena” ha risposto anche alla curiosità di chi vuole sapere la reazione dell’ex fidanzata Veronica Ruggeri alla notizia della sua nuova relazione. «È molto contenta per me. E io lo sono per lei sia in ambito lavorativo che privato. Siamo fratello e sorella». Si attende allora un riscontro da Veronica Ruggeri…





