Bianca Berlinguer e il fuorionda di Striscia la Notizia

Dopo aver trascorso anni in Rai, Bianca Berlinguer ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale lasciando la tv di Stato e accettando l’offerta Mediaset dove conduce il talk politico “E’ sempre cartabianca”. Proprio durante la registrazione di una puntata, la giornalista e conduttrice si è lasciata andare ad una dichiarazione che è stata immortalata e trasmessa in tv da Striscia la Notizia.

Il fuorionda di Bianca Berlinguer è stato trasmesso dal tg satirico di canale 5 durante la puntata di martedì 22 ottobre 2024. Secondo la ricostruzione di Striscia, la Berlinguer, prima si sarebbe lamentata con i suoi collaboratori per la messa in onda di un servizio sbagliato e poi si sarebbe lasciata andare ad una confessione che, sebbene sia stata pronunciata sottovoce, sarebbe stata prontamente ripresa.

Bianca Berlinguer: cosa ha detto nel fuorionda trasmesso da Striscia la Notizia

Ma cosa ha effettivamente detto Bianca Berlinguer nel fuorionda che è diventato immediatamente virale? Durante la registrazione della puntata di E’ sempre cartabianca”, andata in onda domenica sera su Rete 4, la conduttrice non nasconde il proprio malcontento per una disattenzione dei suoi collaboratori. “Non è possibile, non ce la faccio, non si può lavorare così, hanno sbagliato pezzo! Non è più possibile lavorare con un branco di incapaci come questi. Non ne imbroccano una”, le parole della conduttrice di fronte alla visione di un servizio errato.

Subito dopo, però, si lascia andare ad una confessione tirando in ballo la decisione di lasciare la Rai e trasferirsi a Mediaset. “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi”, dice inizialmente la Berlinguer facendo riferimento, probabilmente, alle nuove regole della Rai. Poi aggiunge: “Che poi se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati”.