Bianca Berlinguer, i dubbi di un lettore sui compensi in Mediaset/ “Possibile uno stipendio così elevato?”

Bianca Berlinguer pronta a diventare il volto di punta di Rete 4: i “dubbi” sul compenso

Sono ormai note alcune delle novità che riguardano la prossima stagione televisiva quasi alle porte: format rispolverati, nuovi volti e conduttori e tanto altro. Buona parte delle “rivoluzioni” riguarderanno le reti Mediaset e tra i nuovi ingressi spicca il prossimo ruolo di Bianca Berlinguer. L’ex conduttrice di Cartabianca passerà su Rete 4 per dare un tocco ulteriore di professionalità e giornalismo di qualità. Come riporta LanostraTv, la giornalista non è stata esente da alcune critiche prima ancora che la sua nuova esperienza televisiva abbia inizio.

Come racconta il portale, a riportare alcuni dubbi sul passaggio a Mediaset di Bianca Berlinguer sarebbe stato un lettore del settimanale Nuovo. Quest’ultimo avrebbe palesato alcuni dubbi rispetto al compenso della conduttrice scrivendo direttamente alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone. “Ho sentito dure critiche contro Bianca Berlinguer perché a Mediaset pare che guadagnerà 600 mila euro l’anno. Davvero si può ricevere uno stipendio così elevato?”.

Alessandro Cecchi Paone “spegne” i rumor sul cachet di Bianca Berlinguer a Mediaset

L’interrogativo del lettore del settimanale Nuovo – come riporta LanostraTv – ha trovato una puntuale risposta da parte di Alessandro Cecchi Paone, responsabile della rubrica. Il giornalista e conduttore ha sottolineato come spesso e volentieri la natura e l’ammontare dei compensi dei volti televisivi sia quasi “gonfiati” di proposito dai media per generare conflitti inutili e talvolta infondati. “La verità è che si può guadagnare anche di più, ma non credo alle voci sui compensi; di solito sono sbarellate e diffuse ad arte per screditare i personaggi o le aziende. Può stare certo che nessuno regala soldi a nessuno“.

Dunque, stando al parere di Alessandro Cecchi Paone, non è detto che le voci circolate sui presunti compensi di Bianca Berlinguer a Mediaset siano corrispondenti alla realtà dei fatti. Nel frattempo, sempre il portale riporta come la Rai sia ancora alle prese con l'eventuale sostituta/o della giornalista. Stando alle ultime indiscrezione, al suo posto potrebbe approdare uno tra Peter Gomez e Massimo Giletti, ma la situazione è tutt'altro che definita.











