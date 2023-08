Antonella Fiordelisi inondata di like da un calciatore spagnolo/ Il gossip dopo l’addio a Edoardo Donnamaria…

Antonella Fiordelisi dopo Edoardo Donnamaria: spunta un clamoroso gossip

Si infiamma il gossip attorno ad Antonella Fiordelisi. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata single dopo l’addio ad Edoardo Donnamaria, conosciuto nella Casa di Cinecittà e con il quale i tira e molla sono stati il fil rouge della loro storia d’amore. I due si sono detti addio mettendo così la parola fine ai ‘Donnalisi’, che tanto hanno fatto sognare i fan durante e dopo il reality. Inoltre, non v’è alcun ritorno di fiamma con Gianluca Benincasa, ex fidanzato della ragazza: il suo cuore al momento è libero.

Tuttavia si è acceso un nuovo gossip che vede coinvolta non solo lei, ma anche un celebre calciatore spagnolo: Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid ed ex campione d’Europa e del Mondo con la nazionale spagnola. Da oltreconfine il giocatore, infatti, non sarebbe indifferente alla bellezza della Fiordelisi. E, oltre a seguirla su Instagram, le avrebbe messo numerosi like alle foto condivise sul suo seguitissimo profilo.

Iker Casillas, like ad Antonella Fiordelisi: l’indiscrezione

A riportare l’indiscrezione è Deianira Marzano, che sulle sue Instagram stories ha condiviso la segnalazione di un utente inerente proprio a questo presunto interesse di Iker Casillas per Antonella Fiordelisi. “Deianira lui è famosissimo, mette sempre like ad Antonella, tu ne sai qualcosa?“, si chiede l’utente rivolgendosi all’esperta di gossip. La quale risponde: “Non mi meraviglio, Antonella è bellissima sempre super corteggiata, ovviamente ora che è single si precipitano, magari gli scrive anche, non possiamo saperlo, ma attualmente lei si vuole rilassare e concentrare sul lavoro“.

Potrebbe dunque esserci qualcosa in più di un semplice like su Instagram tra il campione spagnolo e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Non ci sono per il momento né conferme né smentite, solo un gossip che riporta la Fiordelisi sotto i riflettori dopo il turbolento e chiacchierato addio ad Edoardo Donnamaria.













