Bianca Berlinguer vs Mauro Corona, nuova lite in tv/ “Chiuda il becco, fossi in lei…”

Si è rischiato il nuovo scontro ieri sera in diretta tv a Cartabianca fra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. Il noto scrittore, montanaro e artista, è stato come sempre ospite in apertura del programma di Rai Tre, e i toni si sono scaldati mentre si discuteva del Partito Democratico, per cui, secondo lo stesso Mauro Corona, servirebbe un rinnovamento totale del gruppo dirigenziale. Un’idea a cui la padrona di casa ha replicato interrompendo lo stesso con la frase: “Il becco lo chiuda lei!”, dopo che lo stesso ospite si era lasciato andare ad una frase poco felice nei confronti della conduttrice. “Ferma, Bianchina, ferma… Chiuda il becco!”. “È inutile che lei difenda una sinistra che si è dimenticata degli operai”, ha proseguito Mauro Corona, per poi esclamare dopo essere stato nuovamente interrotto: “Guardi, allora parli lei e me ne vado“.

Bianca Berlinguer, rendendosi conto che lo scrittore non stava scherzando come fa di solito, ha deciso di rimettere in riga lo stesso, “Fossi in lei non me ne andrei”, quindi la nuova replica: “Non ho voglia di diventare ridicolo a causa sua”. Fortunatamente la discussione non è ulteriormente degenerata, e alla fine la conduttrice è riuscita a riportarla sui giusti binari: “Questa sera l’ho salvata proprio in extremis, perché lei non conosce il passato”.

BIANCA BERLINGUER VS MAURO CORONA, SCINTILLE A CARTABIANCA: GLI ARGOMENTI TRATTATI DALLO SCRITTORE

Nel corso dell’intervista sono stati come sempre tanti gli argomenti trattati da Mauro Corona, come ad esempio quanto sta accadendo in Iran: “Le proteste in Iran hanno fatto capire che qualcosa si è incrinato. Spero che riescano a portare un cambiamento, quelle persone hanno il diritto di vivere come noi”.

Su Giorgia Meloni: “Giorgia Meloni è una meridiana, dà le ore in silenzio e senza clamori. Adesso sta cercando di capire, io ho fiducia in lei. Vorrei un governo di tecnici, nel senso di persone competenti. Alla cultura mi piacerebbe Vittorio Sgarbi, ad esempio”. Chiusura dedicata a Putin: “Putin è un uomo prepotente – dice Mauro Corona – si è accorto che il suo attacco è stato un mezzo fallimento, si è visto messo alle strette e continuerà ad andare oltre, a massacrare. A pagare poi sono i civili, bambini, donne, anziani”.

