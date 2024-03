Bianca Di Bella, chi è la cugina di Anita Olivieri/ Instagram e curiosità: sorpresa al Grande Fratello 2024?

Grande Fratello 2024, in video-collegamento i parenti del papabile secondo finalista

Nel corso della nuova puntata del Grande Fratello 2024, in onda stasera su Canale 5, verrà eletto il secondo finalista ufficiale di questa edizione, dopo Beatrice Luzzi. Chi tra Rosy Chin, Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Masella godrà di questo privilegio grazie al voto del pubblico da casa? Intanto Alfonso Signorini, a inizio diretta, ha preannunciato le modalità con cui verrà annunciato il fatidico esito del televoto: i papabili finalisti, come da prassi, raggiungeranno lo studio, dove verrà annunciato il nome.

Alessio Falsone stuzzica Beatrice Luzzi e provoca Garibaldi: "Non regge"/ Giuseppe si infuria: scontro al GF!

Ma c’è una novità in più: in video-collegamento, infatti, sono presenti 4 parenti dei 4 finalisti, un’emozione aggiuntiva per loro nel momento clou della serata, quella dell’elezione del secondo finalista. Per Rosy c’è il marito Paolo, per Letizia la mamma Sara, per Paolo la mamma Sandra, mentre per Anita, in particolare, c’è in video-collegamento la cugina Bianca Di Bella. Ma chi è colei che farà da supporto alla Olivieri in questa puntata che si preannuncia ricca di emozioni?

Beatrice Luzzi ha voluto sedurre Alessio Falsone?/ Lui la accusa, Anita rincara la dose: "Ci stavi provando!"

Bianca Di Bella, chi è la cugina di Anita Olivieri

Di Bianca Di Bella non si conoscono sufficienti informazioni a riguardo, essendo un volto lontano dai riflettori dello spettacolo e della televisione. Oltre al legame di parentela con Anita Olivieri, di cui è cugina, si ricavano altre informazioni soltanto dal suo profilo Instagram (https://www.instagram.com/biancadibellaaa/). Non si conoscono età e carriera ma, tra le foto postate, si evincono in particolare una grande passione per la natura, il mare e i gatti, oltre ad una serie di scatti in compagnia di amiche e parenti.

Questa sera la sua apparizione in televisione, in diretta al Grande Fratello 2024, seppur in video-collegamento, rappresenterà sicuramente una ventata di felicità per Anita Olivieri. Dalla cugina arriverà infatti il supporto e il tifo necessario per il suo percorso nel reality, nella speranza, di amici e parenti, che sia proprio Anita la seconda finalista ufficiale.

GRANDE FRATELLO 2024, 43A PUNTATA/ Finalista e diretta: Grecia Colmenares torna nella casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA