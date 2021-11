Bianca Gascoigne e Di Pasquale, Ballando con le Stelle/ Lucarelli l’attende al varco

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale rappresentano una delle coppie favorite alla vittoria di Ballando con le Stelle 2021. La finale è ancora lontana, ma i due sono partiti con il piede giusto e senza dubbio sono tra i concorrenti maggiormente intriganti di quest’edizione. Con il suo fisico statuario, la sua naturalezza e le sue ottime movenze, Bianca Gascoigne è entrata nel cuore del pubblico. I giurati stravedono per lei ma si aspettano un ulteriore passo avanti. Nelle scorse settimane, ad esempio, il giudice Mariotto le aveva chiesto tra il serio e il faceto di fare meno la santa e di esprimere di più il suo lato sensuale. Poi i colleghi in giuria l’hanno spronata ad imparare meglio la lingua italiana, forse l’unico vero punto debole della concorrente al momento. La media dei punti ottenuta nelle varie esibizioni resta comunque alta e anche questa sera, Bianca e Simone vogliono compiere un bel balzo in classifica.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, i giudici le chiedono di imparare l’italiano

Bianca Gascoigne è una delle concorrenti più apprezzate di Ballando con le stelle 2021. Insieme a Simone Di Pasquale, settimana dopo settimana, sta regalando performance davvero coinvolgenti e di alto livello. Lei si è rivelata un’ottima ballerina, ma ancora non ha imparato a padroneggiare la lingua italiana e proprio per questo motivo Selvaggia Lucarelli le ha chiesto di fare uno sforzo. Una richiesta che ha trovato il consenso anche dei colleghi in giuria, dato che nel momento in cui la commissione si esprime sulle esibizioni, Bianca Gascoigne appare sempre un po’ spaesata, avendo bisogno della traduzione. Vedremo come se la caverà questa sera, sabato 13 novembre, i giudici la aspettano al varco e lei non vuole deluderli.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, un jive quasi perfetto

L’esibizione della scorsa settimana è stata sicuramente una delle più convincenti della puntata. Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale si sono misurati in un jive e l’aspirante ballerina ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Tutti i giudici si sono espressi favorevolmente, scatenando l’entusiasmo della Gascoigne. Entusiasmo leggermente ridimensionato, come dicevamo, da alcune annotazioni dei giurati, che hanno spronato Bianca ad imparare l’italiano. Se riuscisse a dialogare coi giudici, probabilmente, Bianca sarebbe a tutti gli effetti una delle candidate alla vittoria finale. Chissà se il suo insegnante di ballo, Simone Di Pasquale, riuscirà a far migliorare la sua allieva anche sotto questo aspetto.

Il grande successo di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale: il pubblico stravede per loro

Nella puntata della scorsa settimana, Bianca Gascoigne ha scatenato l’entusiasmo del pubblico, che l’ha premiata con una standing ovation e piazzandola nei piani alti della classifica. La figlia del famoso calciatore ha deciso di fare sul serio a Ballando con le stelle 2021 e ha preso questa nuova sfida con grande motivazione. Il pubblico la ama, in studio durante le esibizioni riceve applausi a non finire e anche sui social i fan si stanno facendo sentire. Chi la ama spera che questa avventura su Raiuno possa rivelarsi vincente per lei, così come accaduto a Love Island. Ricordiamo che in passato Bianca Gascoigne aveva preso parte ad X Factor, senza però lasciare il segno.



