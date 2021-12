Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Ballando con le stelle/ I preferiti dai fan, per lui ultimo ballo…

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, sono loro i favoriti per la vittoria di Ballando con le stelle 2021

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale tornano a cavallo di Ballando con le stelle, dopo il ripescaggio, e si giocheranno oggi, 18 dicembre 2021, la finalissima. L’hanno amata tutti sin dal principio ed esclusa per una situazione assurda la figlia di “Gazza”, centrocampista amatissimo dal pubblico laziale, si propone come una possibile vincitrice. Di ciò è assolutamente felice il maestro della bionda e frizzante soubrette inglese, Simone Di Pasquale, un maestro che merita la finale per la capacità che ha dimostrato negli anni di poter assistere e insegnare il ballo anche a concorrenti particolari e non portate per la danza come nel caso dell’amata, simpaticissima, Nathalie Guetta, sorella del celebre dj, di certo non una nuova Isadora Duncan. Eppure Simone sa tirare fuori da ognuna delle sua ballerine il top, ma quest’anno aveva con sé una candidata alla vittoria che, per motivi inspiegabili, si è trovata fuori dai giochi.

La giustizia del programma ha concesso a Bianca Gascoigne di poter rientrare in gioco e di questo devono essere consapevoli, e temere come rivale la bionda ragazza londinese, gli altri candidati certi alla vittoria della finale in diretta di Ballando con le Stelle, tra i quali Morgan, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno e Arisa. Il primo a congratularsi con questo ripescaggio è stato il giurato Ivan Zazzaroni che ha riconosciuto che tra tutte le ragazze Bianca è la più dotata per il ballo, la più sciolta, la più grintosa, eppure i meccanismi della trasmissione l’hanno voluta fuori da quei giochi nei quali ora è ancora protagonista.

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Ivan Zazzaroni in loro aiuto

Ivan Zazzaroni è pronto a supportare la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale a Ballando con le stelle. Se la ragazza meriterà come ha sempre dimostrato di fare in pista, dopodiché il giudice si chiama fuori se i meccanismi di simpatie personali dei televoti la vorranno perdente, ma per Ivan la sua vittoria è già quasi siglata, almeno per lui in quanto giudice dal giudizio molto tecnico, secondo in questo solamente alla “deus ex machina” del ballo, Carolyn Smith. La stessa Carolyn ha confermato il giudizio di Ivan, confermando, da giudice tecnica indiscutibile, la classe di Bianca, la sua propensione per lo show e il ballo, l’affinità che si è creata con il maestro, Simone Di Pasquale che non ha vissuto bene quell’esclusione, ma che ora si sente ancora protagonista e pronto a dare la zampata finale ripristinando la giustizia. Bianca durante lo show è cresciuta tanto, anche umanamente, e il suo accento da inglesina che, con incertezza, tenta di apprendere qualche frase in italiano, l’ha resa simpatica e amata da buona parte del pubblico. Bianca Gascoigne arrivò a ‘Ballando con le stelle’ parlando della sua insicurezza fisica, e ciò può sembrare paradosso viste le belle forme armoniche di una ragazza splendida sia umanamente che dal punto di vista fisico, eppure la sua mente non accettava il corpo, un equilibrio che Bianca ha conquistato puntata dopo puntata anche grazie al suo maestro e, insieme, sono pronti a cantare vittoria in una finale tanto incerta quanto ricca di promesse dal punto di vista dello spettacolo e del risultato.

