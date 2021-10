Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Ballando con le stelle/ Sono i più frizzanti!

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, i dubbi della coppia di Ballando con le stelle 2021

Bianca Gascoigne forma con Simone Di Pasquale una delle coppie più frizzanti di questa edizione di Ballando con le Stelle 2021. Biondissima e spumeggiante è riuscita a conquistare il pubblico grazie anche alla sua simpatia. Durante l’ultima puntata hanno ballato una bachata e ancora una volta sono riusciti ad incantare la giuria. La prima puntata è stata una piacevole sorpresa dato che la ragazza è riuscita a esprimere una danza al limite della perfezione, non si riesce a credere che non abbia fatto mai la ballerina. L’esibizione della seconda puntata è stata all’altezza delle aspettative dei giudici e ottiene quasi il massimo del punteggio, cioè 45 punti. Anche la presidentessa della giuria si è espressa positivamente nei suoi confronti, dichiarando che qualsiasi cosa faccia i risultati sono buoni.

Bianca Gascoigne, una settimana complicata

Bianca Gascoigne, figlia del noto calciatore della Lazio, non si considera affatto sensuale e afferma di aver avuto una settimana particolarmente complicata. Bianca non appare molto sicura di aver ballato bene, affermando di non aver dato tutto quello che avrebbe desiderato, dichiarando inoltre di non credere affatto nella sua sensualità. La ragazza in realtà ha catturato sin dalla prima puntata l’attenzione della giuria e del pubblico in sala e non solo, è evidente che pretende il massimo da lei, convinta che si può sempre migliorare, insomma non ama adagiarsi sugli allori pur essendo consapevole della sua bravura.

Simone di Pasquale, uno dei più longevi di Ballando con le Stelle

Il maestro di ballo Simone di Pasquale è uno dei più longevi, avendo partecipato a quasi tutte le edizioni di Ballando con le stelle. Il suo feeling con la concorrente non è passato certo inosservato, fra i due c’è grande intesa e si evince in maniera palese. Le sue dichiarazioni sono la conferma di quanto sia contento della sua nuova partner. Con Bianca Gascoigne finalmente mi diverto, ha affermato, perché lei ha un approccio poco italiano a tutto quello che concerne la trasmissione, soprattutto nei confronti dei giudici. Ciò che asserisce fa rifermento alla compagna della scorsa edizione di Ballando con le Stelle con la quale si sono spesso creati motivi di tensione.

Simone Di Pasquale possiede delle doti indiscutibili di bravura e sensualità e quest’anno, finalmente, sono ben evidenti anche a detta dei giudici. Anche Mariotto ha notato il cambiamento in positivo del maestro di ballo, infatti, dopo l’esibizione della scorsa puntata ha affermato che la sua nuova partner ha risvegliato in lui le capacità che lo hanno sempre distinto, cioè una grande carica sexy e carisma.



