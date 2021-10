Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale/ La figlia di Gazza a Ballando con le Stelle

Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale rappresentano una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2o21, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che questa sera inaugurerà ufficialmente la sua quindicesima stagione, a seguito di un lungo stop dovuto all’emergenza pandemica dettata dal Coronavirus. Stiamo parlando, indubbiamente, di una delle possibili sorprese, in positivo o in negativo, di questa edizione, che sin da oggi stuzzicherà non solo i giudici in studio, ma anche e soprattutto il pubblico a casa, pronto per il televoto.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale/ "Eliminazione fa parte del gioco di Ballando"

Sul ballerino, ci sono pochi dubbi, anzi nessuno: la sua classe è fuori discussione ed è pronto a lavorare settimana dopo settimana per fare emergere con prepotenza il talento di Bianca, giovane e frizzante, e provare a tornare sul gradino più alto del podio, dopo il successo del 2005 in coppia con Hoara Borselli. Bianca Gascoigne ha già promesso a Simone di dare il meglio di sé per riportare il trofeo nella bacheca del maestro. Ma la bella e biondissima Bianca, ha affinità con il ballo? La seguiremo nelle bachate, nel valzer, nel tango e nel boogie woogie, ma per ora abbiamo una certezza: i suoi twerk l’hanno resa protagonista sui social e il senso del ritmo non le manca…

Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Il ritorno dopo le polemiche, il ripescaggio..

BIANCA GASCOIGNE: CHI È?

Per quanto concerne la figura di Bianca Gascoigne, sicuramente i tifosi della Lazio la conoscono per via del suo celebre cognome: Bianca è la figlia di Paul, detto “Gazza”. Il giocatore è stato protagonista, nel bene e nel male, di un pezzo di storia della squadra calcistica della Capitale (e anche dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi). Gazza Gascoigne era amatissimo, un vero personaggio anche fuori dal campo e dalle palestre d’allenamento. Sarà così anche la figlia Bianca? E ciò che tutti si augurano.

Certo, Bianca è decisamente “esuberante”, ma Simone Di Pasquale è uomo capace di grandi imprese e dovrà condurre su binari dell’eleganza e dello stile la bella figlia del centrocampista forse tra i più apprezzati del calcio inglese. La concorrente sarà probabilmente una delle “prede” di Selvaggia Lucarelli, la quale, negli ultimi anni, ha sempre dimostrato di non supportare troppo le giovani e avvenenti provocatrici. Il consiglio, come sempre, è quello di buttare un occhio ai social media, dove le frecciate al vetriolo potrebbero non mancare nelle settimane venture…

Lina Sastri e Simone di Pasquale/ Pronti per i Caraibici dopo le polemiche?

BIANCA GASCOIGNE E SIMONE DI PASQUALE SURRISCALDANO LA PISTA DI BALLANDO?

La curiosità che gravita attorno alla coppia Bianca Gascoigne-Simone Di Pasquale è dunque molto nutrita, anche perché, se si escludono i video social, al momento sappiamo veramente poco di Bianca. La giovane, classe 1986, è una modella super pagata e si è messa in mostra in occasione della partecipazione del padre a L’Isola dei Famosi.

Lo sguardo intenso, la lunga e folta chioma bionda e l’accento british che sa conquistare l’hanno resa uno dei volti femminili più amati del web e ora è chiamata alla sfida più grande, rappresentata dal salto dai social al piccolo schermo. Dal punto di vista professionale, Bianca è anche imprenditrice, proprietaria a Londra di uno strip club; la pista di Ballando con le Stelle è pronta a surriscaldarsi e a trasmettere sensualità, nel rispetto chiaramente della fascia protetta. Simone, sei chiamato ad un’altra impresa che ti porterà alla beatitudine…

© RIPRODUZIONE RISERVATA