Bianca Guaccero “Casta da due anni”/ Jonathan Kashanian a Detto Fatto “Vedrai che…”

Bianca Guaccero casta da due anni. A rivelarlo è la stessa conduttrice di “Detto Fatto”, protagonista di un simpatico siparietto con Jonathan Kashanian. Mentre questi parlava dell’argomento castità, ha tirato in ballo Gegia (ex personaggio del piccolo schermo degli anni ’90) dichiarando: «Ha detto che non faceva sesso da tre anni e che adesso è molto felice con il suo nuovo toy boy. È lei la più pazzerella tra i due». Allora Bianca Guaccero ha incrociato le dita, suscitando la curiosità di Jonathan Kashanian, che le ha chiesto una spiegazione riguardo quel gesto. La conduttrice del programma di Raidue ha spiegato perché è scaramantico: «A me ne manca uno… Cioè io ho un anno di astinenza in meno rispetto a Gegia». Il pubblico, spiazzato dalla rivelazione di Bianca Guaccero, si è poi lasciato andare ad un applauso per la schiettezza della conduttrice. E Jonathan ha chiuso il siparietto: «Tra molti anni sarai ancora single e troverai anche tu un toy boy».

BIANCA GUACCERO “CASTA DA DUE ANNI”, MA NON È L’UNICA

Il caso di Bianca Guaccero conferma che la castità sembra essere tornata di moda. Tutto è cominciato qualche mese fa, con l’ammissione di Simona Tagli, che aveva annunciato di essere casta per dieci anni, poi l’hanno seguita Francesca Cipriani e Sarah Altobello con le loro rivelazioni. Oggi anche la conduttrice di “Detto Fatto” ha svelato di far parte di questo gruppo di donne che non fanno sesso. Nel caso di Bianca Guaccero però non è chiaro se si tratti di una scelta. La conduttrice comunque non ha mai nascosto di essere “sfortunata” in amore. Dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, da cui si è separata nel 2017, non si è più mostrata al fianco di un uomo. Spesso nella sua trasmissione ha scherzato con ospiti e opinionisti sulla sua felicità di mamma single. Per fortuna ci sono i fan, come quello che dalla Germania le ha regalato un mazzo di 100 rose bianche e una lettera emozionante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA