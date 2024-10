Bianca Guaccero e Giovanni Pernice scatenano il pubblico a Ballando con le stelle 2024

Tra i protagonisti della prima puntata di Ballando con le stelle 2024 abbiamo apprezzato anche la strana coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che ha attirato la curiosità dei telespettatori mescolando energia e sfrontatezza davanti ai telespettatori del programma condotto da Milly Carlucci nel corso della serata d’esordio su Rai1 della trasmissione.

L’esplosione di samba della puntata di sabato scorso ha ovviamente scatenato il pubblico del programma di Rai1, che si è riversato sui social per commentare il ballo della coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che ha ricevuto applausi a scena aperta: “Siete stati stupendi, grazie per le grandi emozioni che ci avete regalato e grazie per aver riportato mio fratello in Italia” si legge sotto i commenti della pagina Instagram ufficiale di Ballando con le stelle, con le parole della sorella del ballerino.

Buona la prima a Ballando con le stelle 2024 per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la coppia si è messa subito in mostra nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, con la puntata d’esordio che ha relegato la coppia appena fuori dal podio, più precisamente al quarto posto in classifica dietro Luca Barbareschi e Tripoli, Federica Pellegrini e Angelo Madonia e Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

Nella valanga di commenti e applausi raccolti da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice dopo l’esordio a Ballando con le stelle 2024 si leggono dei complimenti molto speciali per la conduttrice: “Lei è un’esplosione di energia pazzesca, è stata bravissima e bellissima, sono molto emozionata e felice”, “Bianca Guaccero e Giovanni Pernice di un’altra categoria” si legge sempre tra i commenti circolati sotto la pagina ufficiale Instagram del dancing show di Rai1 che farà tappa di nuovo questa sera sabato 5 ottobre 2024 sul piccolo schermo.

