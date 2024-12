Dopo una vittoria coi fiocchi, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice continuano la loro storia d’amore anche fuori dagli studi di Ballando con le Stelle 2024. Una vincita la loro, meritatissima anche secondo quanto dicono gli spettatori del programma. I due sono arrivati primi, mentre al secondo posto si è posizionata Federica Pellegrini con il suo partner Pasquale La Rocca. Terzo posto invece per Federica Nargi, non senza polemiche da parte degli spettatori. Quello che però interessa i fan è come procede la storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Ebbene, si prospetta un Natale davvero emozionante per la nuova coppia, protagonista assoluta del gossip intorno a Ballando con le Stelle 2024. Durante il programma di Rai 1, i due si sono innamorati e hanno dato vita ad una storia d’amore coi fiocchi, tanto che hanno trascorso anche il Natale insieme con la famiglia della conduttrice, che come sappiamo è parecchio numerosa. Non solo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno anche deciso di suggellare il loro amore con un tatuaggio di coppia, che riporta la data in cui hanno vinto Ballando con le Stelle 2024.

Dopo aver vinto Ballando con le Stelle 2024, Giovanni Pernice e Bianca Guaccero hanno continuato la loro storia d’amore lontani dalle telecamere. “Come potremmo mai dimenticare quella data che proprio voi avete reso incancellabile?“, hanno scritto sui social appena conclusosi il programma. La coppia ha inviato una dedica ai fan, invitandoli a sognare, a sorridere e a non perdere mai di vista la meta. Di recente, la conduttrice ha anche presentato il compagno alla sua famiglia, segno che le cose si stanno facendo davvero serie!

In effetti molti dei fan parlano già di matrimonio. Non sarà un po’ presto? Ospiti a Domenica In, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice avevano anche scherzato sul tema, e da lì i loro sostenitori hanno sognato di vederli insieme sull’altare. Da Mara Venier si sono raccontati senza filtri, spiegando di essersi innamorati subito e soprattutto, insieme. “Non volevo farmi sgamare” ha spiegato la conduttrice, “Dopo qualche giorno che passavamo le giornate insieme, abbiamo iniziato a ridere e a fare cose che solo io potevo capire. Ho trovato lui che era peggio di me!”.