Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno deciso di celebrare in grande stile la loro vittoria a Ballando con le stelle, suggellando il trionfo con un tatuaggio condiviso. Lo scorso sabato, 21 dicembre, la conduttrice e il ballerino hanno conquistato il primo posto in una delle edizioni di maggior successo dello show, che ha battuto ogni record di ascolti e interazioni sui social. Per la conduttrice, il percorso a Ballando è stato una vera rinascita: dopo le recenti delusioni personali e professionali, lo show non solo le ha aperto nuove porte lavorative, ma le ha anche fatto ritrovare l’amore accanto al suo maestro di ballo.

Per omaggiare questo momento speciale, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno quindi deciso di tatuarsi sui polsi la data della loro vittoria a Ballando con le stelle: il 21 dicembre 2024. Su Instagram, la coppia ha condiviso diverse foto, tra cui scatti che li ritraggono mentre si baciano appassionatamente e mostrano il nuovo tatuaggio. Nel post, i due hanno espresso la loro gratitudine ai fan: “Come potremmo mai dimenticare quella data che proprio VOI avete reso incancellabile? Grazie di tutto.” Inoltre, la conduttrice ha colto l’occasione per augurare ai suoi follower serene feste e li ha incoraggiati a inseguire sempre i propri sogni.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice festeggiano la vittoria a Ballando con le stelle con un tatuaggio di coppia: perché è una data così importante

Con un tenero post su Instagram, Bianca e Giovanni hanno mostrato a tutti il loro nuovo tatuaggio dedicato alla vittoria di Ballando con le stelle. Ma perché il 21 dicembre 2024 è una data così importante per la coppia? Per entrambi il percorso nello show di Milly Carlucci simboleggia un grande riscatto. Lo scorso anno, il ballerino è stato al centro di uno scandalo in Inghilterra, a seguito delle accuse di bullismo mosse dall’attrice Amanda Abbington, sua partner a Strictly Come Dancing, la versione britannica di Ballando con le stelle. Tuttavia, un’indagine condotta dalla BBC ha scagionato completamente il ballerino, permettendogli di lasciarsi la vicenda alle spalle e di iniziare una nuova avventura in Italia.

La Guaccero, invece, arrivava da un anno tosto, dopo la chiusura del suo programma “Liberi tutti” su Rai 2. Con la partecipazione allo show di Rai 1, invece, le si sono aperte molte opportunità: a partire da gennaio condurrà su Rai 1 insieme a Nek “Dalla strada al palco“, mentre a febbraio sarà al timone del Primafestival insieme a Gabriele Corsi. Come se non bastasse, si è di nuovo innamorata dopo un lungo periodo, iniziando una bellissima storia d’amore con Giovanni. Un percorso e una data, quella del 21 dicembre, che meritavano davvero di essere ricordati con un tatuaggio.