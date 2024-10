Bacio Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024: Rossella Erra incalza: “C’era passione”

Imprevisto con il vestito per Bianca Guaccero ma la domanda che tutti si pongono è un’altra, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme? Anche nella quinta puntata di Ballando con le stelle 2024 la conduttrice e attrice si è esibita tra gli ultimi concorrenti. Bianca e Giovanni Pernice hanno portato in pista una sensualissima Rumba sulle note del brano di Claudio Baglioni. La coreografia ha messo in mostra la sua bravura, il suo talento e la soprattutto la sua professionalità perché nonostante un imprevisto con il vestito la conduttrice ha continuato a ballare.

A Ballando con le stelle 2024, a Bianca Guaccero si è rotta la spallina del vestito durante la performance ma senza fare una piega Bianca ha continuato e solo alla fine è intervenuta un’addetta della sartoria per rimediare. Altro momento che, invece, non è sfuggito all’occhio attento di Rossella Erra e che alla fine del ballo c’è stato un gioco di sguardi tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è scattato il tanto atteso bacio, hanno sfiorato le loro labbra. La tribuna del popolo ha subito colto il momento sottolinando come tra i due ci fosse passione.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme? Selvaggia Lucarelli incalza la conduttrice si sbilancia

Si passa poi a giudizi della giuria di Ballando con le stelle 2024 e Selvaggia Lucarelli ha incalzato Bianca Guaccero, c’è un flirt con Giovanni Pernice? “Mi piace questa domanda diretta” ha premesso la conduttrice che poi ha aggiunto sibillina: “Noi abbiamo un’incredibile affinità e l’alchimia non è una cosa che si può costruire…quindi come si dice vedremo.” Bianca Guaccero non si è sbilanciata su Giovanni Pernice ma tutto lascia intendere che tra di loro ci sia del tenero. In molte interviste rilasciate la conduttrice non ha mai nascosto di provare dei sentimenti di amicizia per il suo maestro di ballo e di essere single e aperta all’amore dopo aver vissuto una relazione complicata in passato. Nascerà qualcosa tra i due?