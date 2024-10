Riguardo all’intesa tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, sulle colonne della rivista si legge: “D’altra parte lui non è solo un bellissimo uomo, ma è anche un fior fior di professionista e per Bianca avere a che fare con una persona di talento e con una carriera di grande spessore come quella di Giovanni non è una cosa da mettere in secondo piano”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il flirt smentito

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice per il momento non vogliono andare oltre rispetto al loro percorso professionale a Ballando con le stelle 2024, almeno davanti alle telecamere, visto che la coppia di recente ha smentito le voci: “Non c’è niente tra di noi, balliamo e ci concentriamo sul lavoro, c’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo”.

Vedremo però se con il passare delle puntate tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si svilupperà un’intesa diversa, sempre che qualcosa non si sia già mosso dietro le quinte per la coppia. Sono ormai otto anni che Bianca Guaccero è fuori dalle questioni sentimentali dopo la fine del matrimonio con Dario Acocella, mentre anche lo stesso Giovanni Pernice è fuori dal discorso amoroso da qualche tempo.

