Nel salotto de La Volta Buona si discute di Ballando con le stelle 2024 e, come sempre, non mancano i retroscena che prestano il fianco al mondo del gossip. Osservati speciali Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, coppia che sta riscuotendo grande successo in queste battute iniziali del talent condotto da Milly Carlucci. Si parla di intesa vincente, di miglioramenti evidenti di esibizione in esibizione; ma che dietro tale sodalizio e crescita c’è anche qualcosa di più?

A sganciare la ‘suggestione’ di gossip è stata Rossella Erra proprio nello studio de La Volta Buona. La giurata è partita da un discorso generale su Bianca Guaccero: “Bianca finalmente si sta iniziando a fidare… E’ una ragazza che in questi anni ha avuto delle cose sue personali, ha comunque a casa una figlia. Ha vissuto delle delusioni. D’amore? Diciamo d’amicizia, chi non le ha avute? Il rapporto con Giovanni sta sicuramente cambiando”. A questo punto, è stata proprio Caterina Balivo ad incalzare l’ospite sulla possibile liaison con Giovanni Pernice: “Ma quindi può nascere una coppia?”.

Rossella Erra: “Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sul divano…”

Ci uniamo dunque all’interrogativo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice stanno insieme? Rossella Erra lancia a tal proposito uno spunto non da poco: “Se può nascere una nuova coppia? Se andate a vedere Ballando Segreto si vedono entrambi sul divano, parlano con Luca; lui l’abbraccia e lei si lascia andare… E lui ha detto: ‘Quando la scrivi una sceneggiatura d’amore per noi’”. Quasi incredula Caterina Balivo per il possibile scoop di gossip dietro le quinte di Ballando con le stelle 2024: “Ma quindi stanno insieme?”. La risposta di Rossella Erra è stata però sibillina: “Io sono molto attenta, però ti dico una cosa: è bello vederli passare e sorridere sia con la bocca e con gli occhi”.