Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024: “Parlare dei miei attacchi di panico è stata una liberazione”

Bianca Guaccero regala un nuovo toccante racconto al pubblico di Ballando con le stelle 2024 nel corso della terza puntata. La conduttrice ha ammesso di aver sofferto di attacchi di panico nel corso della precedente puntata, e nella nuova ammette di sentirsi felice di averlo fatto: “Parlare di me è stata una liberazione, mi sono sentita più rilassata perché ora sapete chi sono, poi posso piacere o no ma io sono questa. Io non mi racconto mai, sono estremamente riservata e ho molto pudore, tanto che una mia amica mi ha detto che non si era mai accorta che avessi attacchi di panico. Io affrontavo la mia montagna da sola, senza dar fastidio agli altri.”

Bianca Guaccero ha parlato anche di sua figlia Alice, raccontando: “Qualche tempo fa ho scritto un diario che ho voluto lasciare a mia figlia, racconto pezzi della mia vita a lei e le racconto tutti i colori della vita. Non deve aver paura dei momenti dai colori scuri o di sentirsi diversi”.

Con questa forza e determinazione, Bianca Guaccero scende in pista a Ballando con le stelle 2024 con un’esibizione che fa alzare tutti in piedi, compresa Carolyn Smith, che poi commenta: “Poche volte mi alzo in piedi per qualcuno. C’è una fusione di energia, c’è cuore, coordinazione… è il massimo di uno spettacolo!” Concorda Fabio Canino: “Bravi, emozionanti e coinvolgenti, si vede la fatica che diventa spettacolo e arte”. Zazzaroni è altrettanto entusiasta: “La pelle d’oca è iniziata con la voce di Renato Zero e non è mai finita, una delle cose più belle viste a Ballando”. “Impeccabili” è invece il commento sintetico di Mariotto. Per lei tutti 10, un vero record a Ballando con le stelle.

