Non sarebbe la prima volta che l’esperienza comune a Ballando con le stelle 2024 sia propizia per la nascita di un amore. L’edizione attuale, dal punto di vista del racconto a tinte rosa, ha i riflettori puntati su una coppia in particolare: quella composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Già alcune settimane fa era stata Rossella Erra a lanciare la ‘bomba’ di gossip con parole sibilline a proposito di un rapporto in evoluzione.

Chiaramente, anche i diretti interessati sono stati incalzati sul tema; in particolare, Bianca Guaccero ha sostanzialmente smentito – almeno per ora – una relazione con Giovanni Pernice, suo compagno d’avventura a Ballando con le stelle 2024. Nella puntata di oggi de La Volta Buona il focus è però tornato sulla presunta coppia con ancora Rossella Erra protagonista nel rincarare la dose. “Se quindi stanno insieme? Si stanno conoscendo meglio…”.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, il racconto di Rossella Erra sul bacio ‘segreto’

La curiosità sulla possibile liaison tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice – in coppia a Ballando con le stelle 2024 – è stata ovviamente alimentata dal bacio in scena nel corso dell’ultima puntata. In studio in molti hanno però sottolineato: “Però era un bacio a stampo…”, ma proprio a tal proposito è arrivata un’altra risposta criptica da parte di Rossella Erra nello studio de La Volta Buona. “Sì, ma voi avete visto solo quel bacio di scena, non avete visto quello che abbiamo osservato noi 20 secondi prima, a labbra aperte…”. Dunque, la giurata di Ballando con le stelle 2024 ha rivelato di un bacio tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice tutt’altro che a stampo e dunque non proprio ‘di scena’.