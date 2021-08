Bianca Guaccero e Nicola Ventola, ritorno di fiamma?/ Siparietto social “Sei geloso?”

Bianca Guaccero e Nicola Ventola danno vita ad uno scambio di commenti che, sui social, scatenano i commenti dei fans. L’attrice e l’ex calciatore hanno avuto una storia d’amore diversi anni fa. I due sono stati fidanzati per cinque anni e, dopo la fine della storia, sono rimasti in ottimi rapporti. Tra la Guaccero e Ventola, infatti, c’è un affetto sincero al punto che i due si scambiano puntualmente anche gli auguri di compleanno come è accaduto lo scorso maggio quando la conduttrice di Detto Fatto ha augurato buon compleanno all’ex calciatore. Oggi, intorno al rapporto tra l’attrice e l’ex calciatore, sono nati nuovi rumors. A scatenarsi è stato uno scambio di commenti ironico tra i due sotto una delle ultime foto pubblicate su Instagram dalla Guaccero.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola, il rapporto dopo la fine della storia d’amore

Bianca Guaccero si sta godendo le vacanze con la figlia Alice. Su Instagram ha pubblicato una foto della sua bambina scrivendo: “Amore della mia vita“. Nella foto, però, appare anche un uomo che ha attirato l’attenzione proprio di Nicola Ventola. “Ma chi è il signore lì di fronte?”, chiede l’ex calciatore. “Sei geloso?”, chiede a sua volta l’attrice. Uno scambio di messaggio che ha divertito i followers della Guaccero che, in una puntata di Detto Fatto, ricordando la storia con Nicola Ventola, aveva detto: “Io e Nicola siamo stati fidanzati cinque anni quando eravamo più piccoli e ci allenavamo al canto, comprai la tastiera con le basi musicali, invitiamo gli amici, gli altri calciatori e facevamo le serate karaoke. Oggi si è realizzato un grande sogno”.

