Bianca Guaccero e Stefano De Martino fidanzati?/ Lei smentisce il gossip: “Siamo amici, mai stati insieme”

Bianca Guaccero: “Io e Stefano De Martino? Siamo amici, mai stati insieme“

Bianca Guaccero sarà protagonista di un’intensa intervista a Storie di donne al bivio, nella puntata che andrà in onda sabato 6 aprile 2024 su Rai 2 alle ore 14.00. La conduttrice sarà ospite nel programma di Monica Setta e, come anticipato da Ansa, affronterà numerosi argomenti. Tra questi la vita privata e, in particolare, le voci su un presunto flirt con Stefano De Martino. In tempi recenti, infatti, si è parlato di una possibile frequentazione tra i due colleghi che, tuttavia, non ha mai avuto riscontri effettivi nella realtà.

Alla fine ci ha pensato la stessa Guaccero a smentire categoricamente i rumors. La conduttrice ha rivelato di essere ad oggi sentimentalmente libera, pur avendo avuto qualche breve relazione dopo la separazione dall’ex marito, il regista Dario Acocella: “Dopo la fine del mio matrimonio con Dario ho avuto alcune storie, ma oggi sono ancora single“. A seguire, nega di aver avuto un flirt con il ballerino: “Io e Stefano de Martino siamo amici, ci sentiamo su Instagram a volte, ma non siamo mai stati insieme“.

Bianca Guaccero e la fine del matrimonio con Dario Acocella: “Eravamo diversi“

Bianca Guaccero, come anticipato sempre da Ansa, affronta anche altri importanti temi nel corso dell’intervista, come il rapporto con i suoi genitori e le difficoltà che ha avuto ad esprimere i proprio sentimenti verso il papà: “Ho imparato a dire a mio padre quanto lo amo quando lui era in terapia intensiva. Gli stavo vicina e ho temuto per la sua salute. Ora va meglio, ma la priorità della mia vita sono mia figlia e la famiglia“.

Ma, sempre nel corso dell’intervista a Monica Setta che il pubblico vedrà a breve in tv, l’ex conduttrice di Detto Fatto commenta anche la fine del matrimonio con Dario Acocella, svelandone a cuore aperto le motivazioni: “Eravamo molto diversi. Io vulcanica, lui rigoroso, ma ci siamo profondamente amati“.

