Stefano De Martino, ‘bocciato’ come conduttore di Affari Tuoi?/ Retroscena sulle ‘prove’ prima dell’annuncio

Negli ultimi giorni è balzata al novero della cronaca la notizia dell’imminente accordo con Stefano De Martino e la Rai per la conduzione di Affari Tuoi. Il programma che ha vissuto mesi d’oro con Amadeus alla guida passerebbe dunque nelle mani dell’ex ballerino ma, stando a quanto riporta Dagospia, i giochi sono tutt’altro che fatti.

Stefano De Martino cambia casa ma resta a Milano/ Svolta prima di debuttare ad Affari tuoi?

Il portale di Roberto D’Agostino – come riporta Coming Soon – avrebbe infatti rivelato come, prima di rendere ufficiale il nome di Stefano De Martino come conduttore di Affari Tuoi, i dirigenti Rai avrebbero organizzato una sorta di ‘prova’ per l’ex ballerino. “L’annuncio ufficiale arriverà il prossimo 19 luglio alla presentazione dei Palinsesti Rai ma i dirigenti del servizio pubblico e soprattutto Banijay hanno deciso di testare le sue capacità senza attendere agosto-settembre. Le prove si terranno al Teatro delle Vittorie dal 24 al 28 giugno…”.

Stefano De Martino, Martina De Carlo è la sua nuova fidanzata?/ Beccato con 'un'amica' ma si dichiara single

Stefano De Martino nuovo conduttore di Affari Tuoi tra presunti ‘test’ e ‘scetticismo’

Dunque, prima che Stefano De Martino diventi il conduttore di Affari Tuoi ci saranno prima da convincere dirigenti e autori attraverso una prova generale. Come riporta Coming Soon, il portale Dagospia avrebbe anche rivelato che: “… Si cercano infatti: ‘figuranti speciali di varie età e caratteristiche fisiche differenti per le prove in studio come pacchisti finti concorrenti. Bisogna saper interagire con il conduttore Stefano De Martino, è richiesta spigliatezza e una buona dizione, atteggiamento allegro, educato e partecipativo’”.

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata?/ Lui rompe il silenzio e svela la verità con una citazione

In ogni caso, salvo clamorosi ribaltoni, la prossima stagione televisiva di Affari Tuoi dovrebbe esordire con Stefano De Martino nel ruolo di conduttore e dunque prendere come vero e proprio fardello l’eredità lasciata da Amadeus. Tra l’altro – sempre stando a quanto riporta il portale – la nuova opportunità professionale non sarebbe comunque propiziata da una larga e condivisa fiducia: “La società di produzione aveva espresso parecchi dubbi sul suo nome ma i vertici Rai non hanno voluto sentire ragioni. Il ballerino, come rivelato da Oggi, ha ottenuto un contratto d’oro di quattro anni per un totale di 8 milioni di euro, cifra che per molti potrebbe essere ancora più alta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA