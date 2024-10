Bianca Guaccero flirt Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024? Lei si sbilancia: “Magari succede”

È tempo di scendere in pista per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2024 e tra la conduttrice ed il ballerino si nota già un certo feeling. La loro Salsa sulle note di Single Lady di Beyoncé non ha sbavature e difetti e Bianca si conferma una delle candidate alla vittoria di Ballando con le stelle 2024. Tuttavia salta all’occhio anche una certa sintonia con il suo partner dello show. Ed in effetti di recente in un’intervista rilasciata a Libero la conduttrice tra le righe ha lasciato intendere che tra i due potrebbe scattare qualcosa.

Nel dettaglio, infatti, su un possibile flirt con Giovanni Pernice, Bianca Guaccero ha ammesso tra l’ironico e il provocatorio: “È risaputo che sono single, e che dire? Le vie del Signore sono infinite, vediamo cosa succede (ride)… Sai che vi dico? Mettiamola così, più rimaniamo in gara e più forse, chissà, c’è la possibilità che succeda qualcosa, vedremo… Quindi voi però, mi raccomando seguiteci, perché cercheremo di rimanere in gara il più possibile.” Che Ballando con le stelle 2024 sia galeotto per far scoccare l’amore tra Bianca Guaccero ed il suo ballerino? Del resto in svariate interviste lei si è sempre dichiarata single.

Ballando con le stelle 2024, confessione a cuore aperto di Bianca Guaccero: “Ho sofferto di attacchi di panico”

Si è confessata a cuore aperto Bianca Guaccero a Ballando con le stelle 2024 dove non ha parlato solo dell’amore ma si è confidata a cuore aperto su un problema con cui ha convissuto per tanto tempo: gli attacchi di panico. “Io sono sempre stata una persona fortemente emotiva” ha premesso nella breve clip Bianca Guaccero e Ballando con le stelle 2024 di presentazione per poi parlare degli attacchi di panico: “Quando li hai pensi di morire. È difficile da spiegare. Io uscivo di casa, facevo due metri e poi dovevo tornare indietro e mi chiedevo perché, perché non riesco a vive?” In lacrime: “Il problema è che non riesci a vivere, tutto ciò che per gli altri era normale per me era difficile, anche andare a scuola…io volevo sempre tornare a casa. Poi anche con questo lavoro ho aperto un canale ed alla fine ho vinto io”