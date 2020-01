Bianca Guaccero lascia Detto Fatto: “Futuro a Sky”/ “Nuovo format tutto per lei”

Importanti novità nel futuro di Bianca Guaccero: la conduttrice è pronta a dare l’addio a Detto Fatto ed alla Rai, il suo futuro è a Sky. A lanciare l’indiscrezione bomba è il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini: la 39enne di Bitonto a breve annuncerà il suo passaggio all’emittente satellitare, una trattativa nata e proseguita in gran segreto. «Un progetto e una trattativa top secret che solo Chi poteva rivelare», esclama il settimanale, che riporta successivamente ulteriori dettagli: il volto di Una storia da cantare avrà a disposizione un format tutto nuovo in onda al mattino, un salto di qualità dopo due anni al timone del programma di tutorial in onda ogni pomeriggio su Rai 2. Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche su Detto Fatto, basti pensare all’idea di Carlo Freccero di cancellarlo, prima di cambiargli orario in una logica di “coordinamento tra le reti”.

“BIANCA GUACCERO A SKY, ADDIO DETTO FATTO”

Chi non ha dubbi sul passaggio di Bianca Guaccero a Sky, che ha puntato fortemente su di lei in vista della nuova stagione televisiva, ma fonti vicine alla conduttrice aggiustano il tiro. Raggiunte dai microfoni de Il Fatto Quotidiano, hanno confermato che si tratta di un’ipotesi concreta anche se non si è arrivati ancora alle firme. Una certezza c’è: l’interesse dell’emittente satellitare è reale e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane. La Rai, che si vedrebbe scippare una delle conduttrici di punta, lascerebbe andar via la 39enne dopo averla lanciata nel ruolo di presentatrice e dovrà valutare il destino di Detto Fatto…





