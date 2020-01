Bianca Guaccero/ Video, spaccata in stile Lisa Fusco a Detto Fatto: “Salvatela!”

Bianca Guaccero durante la parentesi dedicata gestita da Jonathan durante “Detto fatto”, ha avuto modo di regalare al pubblico un nuovo momento altamente esilarante. Tra uno spazio di gossip e l’altro, la conduttrice ha avuto modo di ballare sulle note di “Rosso” un grande successo del passato discografico di Raffaella Carrà. Tra un passo di danza e l’altro, ha perfino rischiato di cadere come Lisa Fusco, così come ci fanno sapere gli attenti colleghi di GossipeTv. Ed infatti, pare che abbia portato a casa una (quasi) spaccata riuscita particolarmente male.

Bianca Guaccero, ballo con spaccata a Detto Fatto

Bianca Guaccero durante “Detto fatto” ha rischiato di farsi male per colpa di un passo di danza gestito in maniera un po’ goffa. La conduttrice è quasi scivolata mentre Jonathan divertito ha commentato: “Ci rimanevi come Lisa Fusco! Salvate la Guaccero! Chiamate l’osteopata!”. Lei ha cercato di giustificarsi, utilizzando queste parole: “Sapevo fare la spaccata fino all’anno scorso… non mi sto allenando molto in quest’ultimo periodo”. Durante la puntata di oggi, la pugliese ha anche rivelato di avere una collaborazione con un autore di canzoni particolarmente conosciuto: “Non posso dire nessun nome. Da 15 anni che scrivo. Ma non esiste propriamente un brano mio”. Di recente del resto, intervistata da Nuovo, ha confidato di sognare il Festival ma questa volta nel ruolo di cantante.

