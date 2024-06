Francesca Frongia, morta make-up artist: Rai in lutto/ Bianca Guaccero affranta: “Come faccio senza di te”

Il mondo dello spettacolo e la Rai sono in lutto per la morte di Francesca Frongia: a dare la triste notizia è stato il programma “Chi l’ha visto” condotto da Federica Sciarelli con un messaggio pubblicato sui suoi canali social. Poi è comparso un post di Bianca Guaccero, che alla make-up artist ha dedicato una lunga lettera per salutarla e al tempo stesso esprimere tutto il suo dolore. Non ci sono notizie invece riguardo le cause del decesso della truccatrice, non ne fa riferimento la conduttrice nel testo commovente in cui si chiede come farà ad andare avanti senza l’amica, che era molto apprezzata in Rai. Oltre ad aver lavorato insieme in alcuni programmi, infatti, avevano stretto un profondo legame, mentre ora è grande il dolore per la sua morte.

Ma Bianca Guaccero ha intenzione di “trasformare il dolore in qualcosa che possa riscattare tutto quello che hai lasciato dentro di me“. Ora è chiaramente un momento difficile per lei e la famiglia di Francesca Frongia, una grande famiglia perché formata non solo dai parenti, ma anche dai colleghi e dai tanti personaggi con cui aveva lavorato finora. Bianca Guaccero la ricorda come un “vulcano” di energia e simpatia, ma ricorda anche i tanti momenti vissuti insieme, così come le loro riflessioni. Il loro incontro risale al 2008 in occasione di Sanremo: “La tua arte, il tuo talento, mi colpirono come la tua personalità“.

IL DOLORE DI BIANCA GUACCERO PER FRANCESCA FRONGIA IN UNA LETTERA SOCIAL

Da allora le vite di Francesca Frongia e Bianca Guaccero si sono intrecciate in maniera indissolubile, a livello professionale e privato. Sono diventate amiche e hanno lavorato insieme a “Tale e quale show” nell’edizione del 2015. A tal proposito, la conduttrice ricorda di quella notte in bianco perché la make-up artist doveva trasformarla in Michael Jackson. “Sei riuscita a trasformarmi in chiunque. La mia faccia era la tua tela. E tu creavi, come un pittore, riuscendo a tirare fuori il massimo della bellezza e della luce da tutti“, scrive oggi la Guaccero su Instagram.

Nella sua lettera, inoltre, ringrazia Francesca Frongia per la sua amicizia, un privilegio per lei, un regalo, di cui ora resta un vuoto. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, anche tramite i canali di “Chi l’ha visto?” che ha condiviso il suo dolore per la scomparsa della truccatrice. “Grazie di essermi vicini… è tanto dura. Siete splendidi, in ogni circostanza“, il commento di Bianca Guaccero, al cui post ha risposto Serena Rossi, stupita e addolorata dalla notizia come Pamela Camassa.

