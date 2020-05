Bianca Guaccero, Tapiro d’oro da Striscia la Notizia/ Dopo la gaffe arriva Staffelli!

Pubblicità

Una gaffe talmente eclatante quella di Bianca Guaccero e Detto Fatto da meritarsi il Tapiro d’oro di Striscia La Notizia. Stavolta la conduttrice l’ha combinata davvero grossa e l’imbarazzante fuorionda, diventato virale in pochi minuti, non è sfuggito a Valerio Staffelli che ci ha messo poco per correre ad incontrarla con tanto di “premio” dorato. Questa sera, a partire dalle 20,45 circa su Canale 5, assisteremo infatti alla consegna del Tapiro di Striscia alla conduttrice, che lo accoglierà divertita e col sorriso. Si tratta del primo Tapiro in assoluto per la Guaccero, un esordio, insomma, non senza imbarazzo. D’altronde nel corso del servizio di questa sera, non mancheranno le frecciatine del ben noto inviato.

Bianca Guaccero, dopo la gaffe arriva il Tapiro d’oro!

Ma cosa ha combinato Bianca Guaccero da meritarsi un Tapiro d’oro di Striscia La Notizia? Per quei pochi che si fossero persi la gaffe della conduttrice, la ricordiamo a volo. Si è trattato infatti di un rovinoso e imbarazzante fuorionda, nel quale la conduttrice non credeva di essere ascoltata dai telespettatori. Mandando la pubblicità, la Guaccero ha chiesto ai suoi assistenti: “Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la… passera”, il tutto credendo di non essere in onda. Il collegamento era invece ancora in atto e le parole della conduttrice sono state ascoltate in modo chiaro da tutti i telespettatori. Inutile dire che in pochi minuti il momento è diventato virale sui social.



